Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej drodze do wymarzonej wagi. Żona detektywa ujawniła, co robiła żeby zrzucić kilogramy. Maja Rutkowski nie ukrywała emocji, gdy wróciła wspomnieniami do tego, co działo się dwa lata temu. Poruszające wyznanie.

Maja Rutkowski szczerze o swojej metamorfozie

We wrześniu tego roku Maja Rutkowski w poście opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowała, że przeszła sporą zmianę. Maja Rutkowski pochwaliła się metamorfozą i zdradziła, że schudła 30 kilogramów. Dziś żona Krzysztofa Rutkowskiego chętnie pokazuje odmienioną figurę, a w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała o swojej przemianie. Na początku wywiadu zdradziła, co powiedziała sobie dwa lata temu, gdy jej waga wskazywała 100 kilogramów.

Dwa lata temu (...) powiedziała sobie ''Maja ważysz 100 kilogramów, zaakceptuj siebie, jesteś piękna. Jeśli uda ci się schudnąć to będzie super, jeżli nie, to pamiętaj, że jesteś wartościową dziewczyną i najważniejsze to, co w środku''. Kiedy sobie to powiedziałam i oczywiście ciężko pracowałam - zaczęłam ćwiczyć, bolały mnie stawy, miałam zapalenie stawów, ale kiedy nie miałam czasu iść na siłownię, po prostu ćwiczyłam. Może to śmieszne. Pokazywałam na moim Instagramie jakieś skłony, klęczenie na kolanach, podnoszenie pośladków w jedną i w drugą stronę, takie proste ćwiczenia. I sama zobaczyłam, że trzy-cztery minuty po dwa razy dziennie, że nie każdy będzie bohaterką sportową i w ogóle, że trenig półtorej godziny wyznała dla Party.pl.

Co jeszcze o swojej spektakularnej metamorfozie powiedziała nam Maja Rutkowski? Zobaczcie nasz materiał wideo.

