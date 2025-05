Maja Rutkowski to nie tylko detektyw, ale przede wszystkim kobieta, która z pełnym zaangażowaniem łączy swoje zawodowe pasje z rolą matki i żony. Bolesną chwilą w jej życiu była strata ojca, która jej uświadomiła, jak kruche potrafi być życie. Mimo wszystko stara się czerpać z pięknych chwil, jak najwięcej i przekazywać same dobre wartości swoim dzieciom. Jak by chciała zostać przez nie zapamiętana? O tym opowiedziała w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Maja Rutkowski właśnie tak by chciała zostać zapamiętana

Maja Rutkowski to detektyw, psycholog i była modelka, która zyskała popularność jako żona Krzysztofa Rutkowskiego. Oboje chętnie dzielą się kulisami swojego luksusowego życia w mediach społecznościowych, na których obserwuje ich ponad 80 tysięcy osób. Żona detektywa spełnia się również jako mama 20-letniej Kaji i 10-letniego Krzysztofa Juniora. Jakiś czas temu Maja Rutkowski bardzo przeżyła śmierć ojca i zdaje sobie sprawę z tego, jak kruche potrafi być życie. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl została zapytana o to, jak by chciała zostać zapamiętana przez dzieci.

Taką, jaką jestem, uśmiechniętą, prawdziwą, czasami zmartwioną nawet, ale taką, jaką jestem. (...) Ja też chcę pokazać moim dzieciom, że życie to nie bajka zawsze, chociaż staram się, żeby bajką było, żebyśmy pięknie żyli, pięknie się do siebie odzywali, ale muszą wiedzieć, że czasami są problemy... powiedziała Maja Rutkowsa.

Jakie problemy miała na myśli Maja Rutkowski? Czego pragnie od swoich dzieci? Na te i wiele innych pytań żona detektywa opowiedziała w naszym materiale wideo powyżej.

