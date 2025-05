Maja i Krzysztof Rutkowscy bardzo pięknie mówią o miłości do swoich rodziców. Kilka lat temu Krzysztof Rutkowski stracił zarówno mamę jak i tatę. Niedługo później z ukochanym ojcem musiała pożegnać się także Maja Rutkowski. W emocjonalnym wywiadzie dla Party.pl, opowiedziała o swojej stracie.

Niedawno Rutkowscy świętowali rocznicę komunii syna. Na tę samą datę przypada ich rocznica ślubu kościelnego, o którym było bardzo głośno. Maja i Krzysztof Rutkowscy lubią dzielić się swoimi rodzinnymi relacjami, jednak zazwyczaj dzielą się tym, co radosne. W wywiadzie dla Party.pl, Maja Rutkowski zwierzyła się z jednego z najtrudniejszych okresów swojego życia, którym była śmierć ojca. Podzieliła się tym, jak zniosła ten czas:

Wyznała, że już od wczesnego dzieciństwa obawiała się straty rodziców. Jej wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat poruszają: