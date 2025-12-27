Magdalena Narożna, popularna wokalistka disco polo i liderka zespołu „Piękni i Młodzi”, wybrała się w niezwykłą podróż za ocean. Towarzyszyli jej 15-letnia córka Gabrysia oraz partner Krzysztof Byniak. Rodzina odwiedziła Universal Orlando Resort na Florydzie, dzieląc się wrażeniami i zdjęciami w mediach społecznościowych.

Na Instagramie Magdalena Narożna opublikowała fotografie z wizyty w jednym z najsłynniejszych parków rozrywki w USA. Wspólne kadry z córką wywołały entuzjastyczne reakcje fanów, którzy nie szczędzili komplementów na temat ich relacji oraz wyglądu nastoletniej Gabrysi.

Wokalistka disco polo dzieli się zdjęciami z rodzinnej podróży

Na fotografiach udostępnionych przez Magdalenę Narożną widać ją w towarzystwie córki Gabrysi oraz partnera Krzysztofa Byniaka. Cała trójka cieszy się urokami Florydy, a szczególnie atrakcji Universal Orlando Resort. Piosenkarka podpisała jedno ze zdjęć słowami:

To był piękny dzień, pełen emocji! A przed nami kolejne! Rodzina to siła! Kocham

Fani wokalistki nie kryją zachwytu. Zauważają podobieństwo córki do matki oraz komentują ciepło ich relację, która już wcześniej była znana opinii publicznej dzięki wspólnemu występowi w programie "Taniec z Gwiazdami".

Madzia, ta Twoja córka jest wyższa już od Ciebie... czas leci!

Piękna z was rodzinka kochani

Gabrysia, córka Magdaleny Narożnej, ma już 15 lat i coraz śmielej pokazuje się u boku mamy. Magdalena urodziła ją w wieku 21 lat. Ich relacja od lat jest bliska, a wspólne występy w mediach tylko ją umacniają.

Kim jest partner Magdaleny Narożnej?

Krzysztof Byniak, obecny partner Magdaleny Narożnej, od kilku lat towarzyszy artystce zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Po burzliwym rozstaniu z byłym mężem Dawidem Narożnym, z którym Magdalena ma córkę Gabrysię, piosenkarka układa sobie życie na nowo.

Choć sam Krzysztof nie jest osobą medialną, często pojawia się na zdjęciach i relacjach wokalistki, zwłaszcza podczas wspólnych wyjazdów i rodzinnych wydarzeń. W czasie wizyty na Florydzie towarzyszył Magdalenie i Gabrysi, a cała trójka prezentowała się jako zgrana patchworkowa rodzina.

