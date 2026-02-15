Doda ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych informację, która natychmiast wywołała ogromne emocje wśród jej fanów. Artystka zaplanowała swój koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a wydarzenie odbędzie się dokładnie 7 sierpnia 2027 r. Wiadomość ta rozniosła się błyskawicznie i wzbudziła lawinę pytań, zwłaszcza dotyczących dostępności i cen biletów na koncert Dody. I właśnie wszystko stało się jasne!

Ceny biletów na koncert Dody na PGE Narodowym

Fani artystki nie musieli długo czekać na możliwość zakupu wejściówek. Sprzedaż biletów na koncert Dody rozpoczęła się już 15 lutego. W mediach społecznościowych oraz na portalach informacyjnych pojawiły się natychmiast liczne komentarze na temat tego, jak błyskawicznie rozchodzą się wejściówki.

Tym samym znane są już dokładne ceny biletów na koncert Dody na PGE Narodowym. Za miejsce na płycie trzeba zapłacić od 277,95 do 310,65 zł. Wejściówki do strefy Golden Circle zostały wycenione na kwoty od 321,55 do 354,25 zł. Z kolei za najlepsze miejsca pod sceną z możliwością wcześniejszego wejścia trzeba zapłacić od 386,95 do aż 419,65 zł. Osoby marzące o doświadczeniu koncertu w formule VIP muszą przygotować się na koszt rzędu 926,60 zł za bilet.

Koncert Dody na PGE Narodowym ma być jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Współpraca z uznanymi reżyserami, takimi jak Gabriel Dubé-Dupuis i Sebastian Gonciarz, zapowiada realizację widowiska na światowym poziomie. Chociaż szczegóły dotyczące koncepcji scenicznej pozostają na razie tajemnicą, Doda zapowiada niespodzianki i oprawę, która zaskoczy wszystkich zgromadzonych.

Doda ogłasza kolejne radosne wieści

To nie koniec radosnych wieści od Dody! Artystka tuż przed ogłoszenem nowiny o jej koncercie na PGE Narodowym pokazała się także fanom z ogromnym bukietem kwiatów, nie kryjąc przy tym swojej ogromej radości. W opisie pod zdjęciem wyjaśniła, co dokładnie się wydarzyło. Okazało się, że jej najnowszy utwór zatytułowany "Pamiętnik", w niecałe 3 dni odnotował już ponad milion wyświetleń na Youtube!

Pierwszy milion na urodziny - DZIĘKUJĘ - przekazała szczęśliwa artystka

Gratulacje Doda!

