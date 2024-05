Maffashion i Michał Danilczuk poznali się podczas programu "Taniec z Gwiazdami" i choć mija miesiąc od zakończenia edycji to para wciąż pozostaje w dobrym kontakcie, co oczywiście podsyca plotki o ich romansie. Maffashion zdradziła przed naszą kamerą, co uważa o zaproszeniu Fagaty do kolejnej edycji tanecznego formatu.

Maffashion i Michał Danilczuk szczerze o gwiazdach kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Już za kilka miesięcy dowiemy się, kto wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". W kuluarach mówi się o takich nazwiskach jak: Karolina Gilon, Blanka, Viki Gabor czy najbardziej kontrowersyjna- Fagata. Teraz zapytaliśmy Maffashion i Michała Danilczuka, co sadzą o takim składzie kolejnej edycji i kogo widzieliby na deskach "Tańca z Gwiazdami":

Mówi się o Julii Żugaj, Blance 'Solo Solo', wypłynęło, że Fagata, Karolina Gilon. Roznerski może - zdradzili Michał i Julia.

A co uważają o tym, że Fagata ma dostać zaproszenie do takiego formatu:

Nic nie sądzę - mówiła Maff.

A czy Michał Danilczuk widziałby Dodę w programie?

Super by było, żeby była! - przyznał Michał Danilczuk.

Jednak na ten moment tancerz nie ma pojęcia, z kim dopasuje go produkcja "Tańca z Gwiazdami", ale wygląda na to, że Michał Danilczuk otrzymał zaproszenie do kolejnej edycji show!

A jak wygląda relacja Michała i Maffashion po zakończeniu programu? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo, które jest zamieszczone powyżej!

