Maciej Kubik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził swoje prywatne tajemnice. Jak wyglądało jego życie, zanim zyskał popularność? Jakim był dzieckiem i z jakiej rodziny pochodzi? Podzielił się swoimi wspomnieniami.

Maciej ze "ŚOPW" o dzieciństwie

Uczestnik 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia pochodzi z Krakowa z Huty. Jako nastolatek był buntownikiem. Maciej ze "ŚOPW" wyznał, nie chodził do szkoły, a ukończenie szkoły licealnej zajęło mu 4 lata, ponieważ nie zdał w pierwszej klasie. Na pytanie o to, jakim był dzieckiem odpowiedział:

Zawsze musiałem coś wymyślić i napsuć nerwy rodzicom. Byłem niegrzeczny, mówiąc jakoś zwięźle o tym. Jak byłem dzieckiem to byłem w stronę ADD, czyli robienia wszystkiego jednocześnie. Szybko mi się rzeczy nudzą, jak byłem dzieckiem to szybko musiałem przeskakiwać.

"Później nie byłem dobrym uczniem, byłem bardzo złym uczniem" - dodał. Jaki był jego dom rodzinny? Zobacz, co o swoim życiu opowiedział Maciej Kubik.

