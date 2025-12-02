Finały lubią budzić emocje, ale to, co wydarzyło się po emisji ostatniego odcinka "ŚOPW", przerosło oczekiwania nawet najwierniejszych fanów programu. W mediach społecznościowych w kilka minut pojawiło się mnóstwo wpisów: od zachwytów, przez niedowierzanie, aż po ostre krytyczne głosy.

Burza po finale "ŚOPW"

Finał postawił widzów przed serią mocnych momentów, które wielu odebrało jako triumf jednych i gorzką porażkę innych. Nie zabrakło też elementów, które część publiczności uznała za absolutnie nieprzewidywalne.

Kasia i Maciej ogłosili, że chcą dalej rozwijać swoją relację. Jedna z par postanowiła się rozstać i była to Kaja i Krystian. W skrócie: finał postawił widzów przed serią mocnych momentów, które wielu odebrało jako triumf jednych i gorzką porażkę innych. Nie zabrakło też elementów, które część publiczności uznała za absolutnie nieprzewidywalne.

Jak ja będę spał... Rozczarowanie wieczoru.

Kaśka super babka ! Ale myślę, że również długo to nie potrwa! Obym się myliła.

Chcieli dobrze wypaść. No i dobrze wypadli.. och wielka 'udawana moim skromnym zdaniem' miłość ... P.S siostra tam krótko ich trzymała i poniekąd ułożyła im historię życia ...

Strasznie męczący ten sezon - czytamy w komentarzach.

Co dalej po „ŚOPW”?

Choć sezon dobiegł końca, widzowie nie zamierzają odpuszczać. Pojawiają się pytania o przyszłość programu, dalsze losy bohaterów i to, czy finał zostawił furtkę na kontynuację. Wiele wskazuje na to, że temat jeszcze długo będzie żył w social mediach.