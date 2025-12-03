Kaja Tokarska, uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 11", zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące rozstania z Krystianem. W rozmowie z Dagmarą Olszewską-Banaś z tvn.pl otwarcie opowiedziała o trudnych chwilach i powodach zakończenia ich związku. Przyznała, że choć do programu szła z nadzieją na prawdziwą miłość, rzeczywistość okazała się inna.

Rzeczywistość programu była inna niż oczekiwania

Kaja wyznała, że udział w programie okazał się emocjonalnie wyczerpujący. Nie spodziewała się, że obecność kamer i ekipy realizacyjnej będzie aż tak przytłaczająca.

Nie wyobrażałam sobie, że te kamery i ta ekipa, która za nami cały czas chodziła, to będzie takie 'przebodźcowujące' i męczące - powiedziała.

Choć początek relacji z Krystianem dawał nadzieję na udane małżeństwo, szybko okazało się, że ich oczekiwania i charaktery znacząco się różnią.

Największe przeszkody w codziennym życiu Kai i Krystiana

Kaja i Krystian od początku wykazywali różnice, które nasilały się z każdym dniem. Po opadnięciu początkowych emocji codzienność obnażyła brak wspólnych wartości i zbieżnych nawyków. Jak relacjonuje Kaja, momentem przełomowym był pierwszy wspólny tydzień spędzony u Krystiana.

Miałam wrażenie, że to się tak zaczęło rozpadać, jak pierwszy raz byłam u Krystiana na cały tydzień - wspominała

Różnice w stylu życia, brak kompromisów oraz inne potrzeby doprowadziły do coraz większego dystansu między małżonkami. Każde z nich trwało przy swoich nawykach, nie podejmując prób dopasowania się do partnera.

Czy "Ślub od pierwszego wejrzenia 11" był błędem?

Kaja Tokarska nie uważa udziału w programie za błąd, mimo rozczarowania końcowym efektem. Przyznała, że był to cenny, choć trudny eksperyment.

Nie uważam, że żałuję, bo to też jest fajne doświadczenie - podkreśliła.

Miała jednak inne wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądał związek w ramach telewizyjnego eksperymentu. Jej relacja z Krystianem, choć początkowo obiecująca, szybko ujawniła nieprzystawalność partnerów. Kaja szczerze przyznała, że oczekiwała czegoś innego po swoim partnerze, a ich drogi rozeszły się z powodu nie do pogodzenia różnic.

