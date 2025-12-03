Kaja Tokarska wyjawiła całą prawdę. Chodzi o rozstanie z Krystianem
Kaja Tokarska przerwała milczenie i w szczerej rozmowie z TVN ujawniła, co naprawdę wydarzyło się w jej małżeństwie z Krystianem. "Ślub od pierwszego wejrzenia 11" okazał się dla niej emocjonalną pułapką. Różnice nie do pogodzenia doprowadziły do rozstania.
Kaja Tokarska, uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 11", zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące rozstania z Krystianem. W rozmowie z Dagmarą Olszewską-Banaś z tvn.pl otwarcie opowiedziała o trudnych chwilach i powodach zakończenia ich związku. Przyznała, że choć do programu szła z nadzieją na prawdziwą miłość, rzeczywistość okazała się inna.
Rzeczywistość programu była inna niż oczekiwania
Kaja wyznała, że udział w programie okazał się emocjonalnie wyczerpujący. Nie spodziewała się, że obecność kamer i ekipy realizacyjnej będzie aż tak przytłaczająca.
Nie wyobrażałam sobie, że te kamery i ta ekipa, która za nami cały czas chodziła, to będzie takie 'przebodźcowujące' i męczące
Choć początek relacji z Krystianem dawał nadzieję na udane małżeństwo, szybko okazało się, że ich oczekiwania i charaktery znacząco się różnią.
Największe przeszkody w codziennym życiu Kai i Krystiana
Kaja i Krystian od początku wykazywali różnice, które nasilały się z każdym dniem. Po opadnięciu początkowych emocji codzienność obnażyła brak wspólnych wartości i zbieżnych nawyków. Jak relacjonuje Kaja, momentem przełomowym był pierwszy wspólny tydzień spędzony u Krystiana.
Miałam wrażenie, że to się tak zaczęło rozpadać, jak pierwszy raz byłam u Krystiana na cały tydzień
Różnice w stylu życia, brak kompromisów oraz inne potrzeby doprowadziły do coraz większego dystansu między małżonkami. Każde z nich trwało przy swoich nawykach, nie podejmując prób dopasowania się do partnera.
Czy "Ślub od pierwszego wejrzenia 11" był błędem?
Kaja Tokarska nie uważa udziału w programie za błąd, mimo rozczarowania końcowym efektem. Przyznała, że był to cenny, choć trudny eksperyment.
Nie uważam, że żałuję, bo to też jest fajne doświadczenie
Miała jednak inne wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądał związek w ramach telewizyjnego eksperymentu. Jej relacja z Krystianem, choć początkowo obiecująca, szybko ujawniła nieprzystawalność partnerów. Kaja szczerze przyznała, że oczekiwała czegoś innego po swoim partnerze, a ich drogi rozeszły się z powodu nie do pogodzenia różnic.
Zobacz także:
- Maciej ze „ŚOPW” przed finałem zdradził za dużo? Na Instagramie pojawiło się to
- Małżeństwo Karoliny i Macieja z "ŚOPW" przetrwało po programie? Takich scen w finale nikt się nie spodziewał
- Kasia i Maciej ze "ŚOPW" podjęli decyzję. Co z ich małżeństwem? Teraz wszystko stało się jasne
- Burza w sieci po finałowym odcinku "ŚOPW". Decyzje zaskoczyły widzów