Maciej Kubik z 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumował swój udział w programie. Przed kamerami przyznał:

Przyznam, że nie oglądałem Ślubu od pierwszego wejrzenia, bo nie oglądam telewizji od 15 lat

Podzielił się jednak tym, co zaskoczyło go najbardziej.

Maciej ze "ŚOPW" o rodzinie Karoliny

W ostatnim czasie nie brakuje emocji wokół uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niedawno odbyło się wesele Anity i Adriana z 3. edycji, na którym bawił się m. in. Maciej Kubik. Niedługo wcześniej widzowie przecierali oczy, kiedy okazało się, że para pojawiła się na programowym ślubie Macieja i Karoliny.

Tym razem jednak, Maciej nie pojawił się z Karoliną, z którą sparowali go w show. Uczestnicy rozstali się niedługo przed emisją finałowego odcinka 11. sezonu, chociaż o ich relacje walczyła nawet siostra uczestniczki. Maciej Kubik do dziś wspomina ciepło to, jak przyjęła go rodzina programowej żony:

Stykam się z całkowicie inną rzeczywistością, to na pewno było pozytywne zaskoczenie. Ciepło rodziny Karoliny, gdzie się poznaliśmy wszyscy.

Co jeszcze znam zdradził, w związku ze swoim udziałem w "ŚOPW"? Zobaczcie nasz wywiad.

