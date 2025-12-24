Maciej Kubik zyskał rozgłos dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W rozmowie z naszą reporterką opowiedział, co naprawdę sądzi o sztucznej inteligencji w biznesie.

Maciej Kubik zafascynowany sztuczną inteligencją

W niedawnym wywiadzie dla Party.pl, Maciej opowiedział nie tylko o kulisach "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Rozgadał się również na temat swojego zawodowego życia oraz postrzegania zmian, które w biznesie wprowadza AI. Choć niektórzy są przerażeni szybkim tempem rozwoju sztucznej inteligencji, Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prezentuje całkowicie spokojne podejście. Sztuczna inteligencja bardzo go fascynuje, a wszelkie postępy AI uważa za naturalny rozwój technologiczny. Maciej przyznaje, że nie dostrzega w tym żadnego zagrożenia, a wręcz przeciwnie, uznaje to za naturalną kolej rzeczy.

W rozmowie z naszą reporterką przywołał historyczny moment, gdy na rynek zaczęto wprowadzać nowe samochody Forda. Wtedy społeczeństwo również było podzielone, a większość ludzi obawiała się, że wraz z rozwojem technologii straci pracę. Sytuację społeczną sprzed ponad stu lat porównuje to do tego, co dzieje się obecnie. Czy historia lubi zataczać koło?

Było tak ponad sto lat temu, jak Henry Ford wprowadził Forda T, czyli taki pierwszy samochód, którego mogli używać w zasadzie przeciętni ludzie. Wtedy rolnicy i ludzie ze wsi… i po prostu przeciwnicy tych Fordów, kowale między innymi, zaczęli przebijać opony w tych Fordach, bo mówili, że jest to szatańskie narzędzie, co zabierze pracę kowalom. A jak widzimy, nie zabrało pracy kowalom. Kowali już nie ma, ale jest jeden z największych przemysłów automotive na świecie. opowiada Maciej Kubik.

Maciej Kubik czeka na kolejne etapy rozwoju sztucznej inteligencji

Maciej Kubik jest pełen optymizmu i nie ukrywa, że chciałby, aby w kwestii sztucznej inteligencji zachodziły coraz większe zmiany.

Ja nie mogę się doczekać tych momentów, kiedy telewizja się sama zmieni, to jest niesamowite, kiedyś będziemy oglądać filmy, gdzie wpisujemy sobie prompty, których potrzebujemy i tworzą nam film...to już będzie niedługo, myślę że za 10 lat wyznaje Maciej Kubik.

Maciej Kubik otworzył się nie tylko na temat zainteresowań sztuczną inteligencją ale również tego, czym sam zajmuje się na co dzień. Zobaczcie nasz wywiad, by poznać go bliżej.

