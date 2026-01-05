Maciej ze "ŚOPW" nie chodził do szkoły: "Bardziej interesowało mnie czytanie gazet"

Maciej Kubik zyskał popularność w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie skupiał się nie tylko na dobranej dla siebie żonie, ale również na swoich zawodowych zobowiązaniach. W wywiadzie z Party.pl, zdradził swoje sekrety z przeszłości.

Maciej ze "ŚOPW" o edukacji

Karolina i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się niedługo przed emisją finałowego odcinka. Zdecydowali, że chociaż darzą się sympatią i szacunkiem, to miłości z tego nie będzie. Maciej Kubik korzysta z popularności, jaką dał mu program i dzieli się w sieci swoją pasją, jaką jest biznes. Niedługo po udziale w show TVN, udzielił wywiadu dla Party.pl, gdzie zdradził kilka smaczków ze swojego życia. Nie ukrywa, że w młodości był buntownikiem.

Nie chciałem chodzić do szkoły, w zasadzie w ogóle nie chodziłem do szkoły. Jak w liceum byłem to nie interesowało mnie to. Ledwo (zdawałem z klasy do klasy - przyp. red.). W liceum byłem cztery lata, bo w pierwszej klasie nie zdałem. (...) Dużo bardziej interesowało mnie czytanie gazet i nie żałuję tego.

O tym, jakie dziś ma podejście do edukacji, opowiedział w naszej rozmowie. Zobaczcie fragment.

