W finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Karolina i Maciej podjęli decyzję o kontynuowaniu swojego małżeństwa. Ostatni odcinek programu nagrywany był pod koniec czerwca, a dziś już wiemy, że ostatecznie relacja tej dwójki nie przetrwała. W rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim para wyjawiła, kiedy i co się dokładnie pomiędzy nimi wydarzyło, że postanowili pozostać na stopie koleżeńskiej.

Karolina i Maciej ze "Ślubu" o powodach rozstania

Karolina i Maciej razem w "Dzień Dobry TVN"! Dziś są jednak tylko przyjaciółmi, bo właśnie oficjalnie potwierdzili, że nie planują dalej pozostać małżeństwem. Podczas wywiadu ujawnili, dlaczego nie wyszło im partnerstwo. Okazało się, że głównym powodem była ich różnica charakterów i inne priorytety życiowe.

Byliśmy parą przez jakiś czas, ale po prostu jesteśmy chyba różnymi ludźmi - przyznał Maciej w ,,Dzień Dobry TVN''

Mamy troszeczkę inne priorytety życiowe. Odległość nie pomagała w tym wszystkim, więc... Myślę, że i tak to bardzo pozytywnie między nami wyszło - dodała Karolina

Kiedy zatem podjęli decyzję, że rezygnują z dalszej walki o swoje małżeństwo? Ta informacja była najbardziej zaskakująca, bo okazało się, że wszystko wydarzyło się dosłownie kilka dni temu!

Niedawno. Wynikły nasze rozmowy powiedziałabym na dniach - zaczęła Karolina

No gdzieś do połowy listopada (byliśmy razem - przyp. red.), gdzieś tak. Myślę, że to była taka wspólna decyzja, że gdzieś jak tutaj właśnie kończymy tę emisję, ten program, że trzeba żyć dalej, to musimy się wspólnie zastanowić nad tym, co zrobić i podjęliśmy taką decyzję, że jesteśmy świetnymi przyjaciółmi dodał Maciej

Karolina i Maciej zostali zapytani przez prowadzących, kiedy zatem zamierzają złożyć papiery rozwodowe. Okazało się, że z tym im się nie spieszy.

Ogólnie to nie spieszy nam się, jest w planach (rozwód - przyp. red.), ale nie było to pierwsze, o czym zaczęliśmy rozmawiać, bo bardziej nam zależało na naszej relacji, niż na tym, żeby jakieś dokumenty podpisywać, bo cały czas było tak, że zarówno Karolina i ja bardzo intensywnie walczyliśmy o ten związek, żeby to przetrwało.

Karolina i Maciej ze "Ślubu" zrobili to tuż po rozstaniu

Pomimo oficjalnego rozstania, Karolina i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają ze sobą bardzo dobry kontakt, a co więcej, spędzają również wspólnie czas. Ostatnio wybrali się nawet razem na Andrzejki i fantastycznie się bawili.

Świetnie nam się spędza czas. Ostatnio nawet byliśmy na imprezie andrzejkowej. Bawimy się świetnie - przyznali w ,,Dzień Dobry TVN''

Karolina i Maciej ze "Ślubu" w "Dzień Dobry TVN"/Instagram Maciej Kubik

