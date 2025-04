Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za wzór idealnego małżeństwa. W oczach fanów tworzyli zgodną i szczęśliwą rodzinę. Ich relacja wydawała się być spełnieniem marzeń o harmonijnym związku opartym na wsparciu i miłości. Doczekali się dwóch córek, Emilki i Gabrysi, dla których stworzyli ciepły i kochający dom. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana i w październiku wyszło na jaw, że to koniec ich małżeństwa. Teraz tancerz przed naszą kamerą zdradził, jak wygląda ich życie po rozstaniu i jak dzielą się opieką nad córeczkami.

Maciej Pela zdradza, jak wygląda opieka nad dziećmi po rozstaniu

W rozmowie z nami Maciej Pela otwarcie opowiedział o tym, jak wraz z Agnieszką Kaczorowską dzielą się teraz opieką nad córkami. Tancerz już wcześniej zdradził, że jeszcze w czasie trwania małżeństwa zdecydowali się na podział ról, który zakładał, że to on zajmie się dziećmi i domem, a Agnieszka będzie rozwijać karierę. Jak teraz to wygląda?

Takie były ustalenia, kiedy byliśmy małżeństwem, że to ja zostaję z dziewczynkami w domu, Agnieszka robi karierę – wyznał Maciej Pela.

Po rozpadzie małżeństwa para postawiła na opiekę naprzemienną, aby zapewnić córkom jak największą stabilność i obecność obojga rodziców.

Nie ukrywamy tego, ani ja, ani ona, mamy opiekę naprzemienną, tak żeby dziewczynki miały po prostu tych rodziców, mimo że już się małżeństwo rozpadło – tłumaczył Maciej Pela.

Dodał również, jak ważne jest dla nich, by dzieci miały poczucie bezpieczeństwa i jak najmniej zmian w codziennym życiu. A co jeszcze zdradził nam w tym temacie? Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

