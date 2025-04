Wokół Macieja Peli od kilku miesięcy jest naprawdę głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Para sześć lat po ślubie postanowiła zakończyć swoje małżeństwo, a teraz czekają na rozwód. Po rozstaniu z mężem Kaczorowska zdecydowała się na wielki powrót do "Tańca z Gwiazdami". A czy Maciej Pela również chciałby wziąć udział w tanecznym show? Jest komentarz.

Reklama

Maciej Pela przyjmie zaproszenie do tanecznego show?

Maciej Pela zdobył popularność za sprawą związku z Agnieszką Kaczorowską. Para chętnie pokazywała się razem na oficjalnych imprezach, razem pojawiali się w programach telewizyjnych i chętnie pokazywali kadry ze swojego życia. Wydawało się, że tworzą idealny związek i nic nie zniszczy ich relacji. Niestety, kilka miesięcy temu wszystko się zmieniło. Okazało się wówczas, że tuż po powrocie z nagrań "Królowej przetrwania" Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem.

Po rozstaniu Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na powrót do "Tańca z Gwiazdami" i dziś razem z Filipem Gurłaczem walczą o Kryształową Kulę. Ostatnio reporterka Party.pl zapytała Macieja Peli czy on również przyjąłby zaproszenie do jednego z tanecznych programów telewizyjnych. Od razu odpowiedział:

Musiałbym przeanalizować, czy jestem na to gotów bo ja nie chcę oszukiwać ludzi. Jeżeli rozkręcę się na nowo żeby móc realizować coś przy programie tanecznym to jak najbardziej. Tylko ja nie chcę absolutnie takiej sytuacji, że sam przed sobą nie będę się czuł ok. powiedział tancerz.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedział na Maciej Pela.

Chcielibyście zobaczyć go w tanecznym show?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela ogląda "Taniec z Gwiazdami" z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej? Nie owijał w bawełnę