Maciej Pela ogląda "Taniec z Gwiazdami" z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej? Nie owijał w bawełnę

Maciej Pela, tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, po rozstaniu wrócił do swojej pasji, jaką jest taniec. Ogląda programy rozrywkowe o tematyce tanecznej? Sam pojawił się w "You Can Dance", a co z "Tańcem z Gwiazdami"?