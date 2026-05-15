Kiedy emocje po finale jeszcze nie opadły, Lilla z 8. edycji "Sanatorium miłości" wróciła wspomnieniami do tego, co działo się za kulisami i ujawniła prawdę, której widzowie nie zobaczyli. Przed kamerami Party.pl opowiedziała o tym, jak wyglądała codzienność na planie. Królowa turnusu ujawniła też, z kim ma kontakt po programie. Okazuje się, że nawiązała też naprawdę ciekawą znajomość...

Lilla z "Sanatorium miłości" ulubienicą uczestników i widzów

Lilla od początku przyciągała uwagę widzów otwartością i emocjami, których nie próbowała chować za uśmiechem do kamery. Wprost mówiła, że udział w "Sanatorium miłości" nie jest dla niej tylko przygodą czy towarzyską zabawą, ale próbą znalezienia bliskości, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. To właśnie tego miało jej brakować w poprzednich relacjach.

Taki sposób bycia działa na ekranie jak magnes, ale ma też drugą stronę, bo im bardziej ktoś jest szczery, tym mocniej przeżywa napięcia i zwroty akcji. Lilla nie ukrywa, że w trakcie nagrań zdarzały się momenty ciężkie, w których potrzebowała wsparcia. I to nie tylko od innych uczestników, ale również od ludzi pracujących przy produkcji. Podkreśla, że zawsze taką pomoc otrzymywała zarówno ona, jak i pozostali uczestnicy.

Lilla z "Sanatorium miłości" poznała innego uczestnika show. Będzie związek?

Lilla z "Sanatorium miłości" po programie zabrała głos i udzieliła wywiadu dla Party.pl. W rozmowie z Kamilem Kaczmarskim przyznała, że udało jej się nawiązać znajomość z uczestnikiem innej edycji. Są szanse na relacje?

Do mnie napisali. Napisała do mnie Basia z 2. edycji. To jest właściwie moja sąsiadka, niedaleko od siebie mieszkamy. Potem się odezwał do mnie Stanley i najpierw zrobiliśmy spotkanie tylko naszej dwójki w Sosnowcu, a potem zdecydowaliśmy, bo akurat Ula przyjechała z Poznania do Stanleya, i zadzwonił do mnie, żebyśmy mogli się spotkać.

Lilla ujawniła, że utrzymuje kontakty z innymi uczestnikami i jest to dość szerokie grono:

Utrzymujemy kontakty, fajne jest to, że rozmawiamy na kamerce. Czasem dziesięcioro ludzi rozmawia

fot. Facebook Sanatorium miłości TVP