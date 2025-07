Lili Antoniak pojawiła się jako przyjaciółka Sylwii Bomby w programie "Taniec z Gwiazdami" i zebrała mnóstwo komplementów zarówno od jurorów, jak i od widzów. Potem w „Gogglebox. Przed telewizorem” zastąpiła Ewę Mrozowską i pojawiała się w programie razem z Sylwią Bombą. Prawie dwa lata temu było głośno o zakończeniu ich relacji. Co się wydarzyło?

Lili Antoniak, znana jako Agnieszka „Lili” Antoniak, to polska influencerka i blogerka, która zdobyła popularność dzięki zabawnym filmikom na Instagramie, TikToku i YouTube, a także dzięki występom w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”, gdzie komentowała seriale i filmy u boku Sylwii Bomby. Po debiucie w „Gogglebox” Lili prowadzi prężnie działające konta na Instagramie i TikToku, gdzie pokazuje codzienne życie matek, macierzyństwo „bez lukru” i humorystyczne spojrzenie na rodzicielstwo.

W 2024 roku zakończyła się długoletnią przyjaźń z Sylwią Bombą, którą opisała jako efekt różnicy oczekiwań i doświadczeń, zachowując jednak klasę. Co się wydarzyło, że ich drogi się rozeszły? Lili Antoniak w rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim wyznała wprost:

Influencerka zdradziła, co było faktycznym powodem zakończenia przyjaźni. Okazuje się, że w dużej mierze chodzi o program: