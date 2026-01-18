Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. I chociaż w programie TVN nie zostali połączeni w parę, to po programie nawiązali znajomość i pojawiło się między nimi uczucie, które trwa do dziś. Jak teraz wygląda ich wspólne życie? Rok 2025 był u nich naprawdę intensywny.

Laura i Karol ze "Ślubu" o remoncie mieszkania. Tak wyglądała ich codzienność

Historia związku Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to gotowy scenariusz na film. Wzięli udział w piątym sezonie programu, w którym wzięli śluby z innymi osobami. Ich programowe małżeństwa nie przetrwały, a po emisji hitu TVN dali sobie szansę i stworzyli szczęśliwy związek, który trwa do dziś. Para wzięła ślub, a na początku 2025 roku Laura i Karol ze "Ślubu" podzielili się radosną nowiną. Okazało się wówczas, że rozpoczęli remont swojego mieszkania.

Teraz okazuje się, że poddasze o którym tak marzyli wciąż nie jest gotowe. W rozmowie z reporterką Party.pl opowiedzieli, co działo się u nich w ostatnich miesiącach. Nie było łatwo.

Jesteśmy cały czas na etapie remontu. Udało nam się zrealizować połowę planu, druga połowa czeka na realizację bo jak to w życiu bywa fundusze się kończą i gdzieś ta góra czeka jeszcze na dokończenie zdradziła nam Laura.

Karol nie ukrywa, że przed nim jeszcze sporo pracy. "Na górze mamy dosyć dużą przestrzeń, którą trzeba zrobić od podstaw bo tam nie ma ani ogrzewania, ani elektryki, ściany są jeszcze do zrobienia" - ujawnia przed naszą kamerą.

Jesteśmy bardzo zmęczeni całym tym przedsięwzięciem więc teraz tak trochę przyszedł czas żeby trochę oddechu złapać, bo też dużo nas to kosztowało. Karol mocno działał w mieszkaniu, ja się wyprowadziłam na półtora miesiąca bo nie było gdzie mieszkać dodała Laura.

Co jeszcze nam zdradzili? Zobaczcie nasz materiał wideo.

