Klaudia El Dursi w rozmowie z Party.pl skomentowała sytuację Karoliny Gilon, która kilka miesięcy po narodzinach dziecka zakończyła współpracę z Polsatem. Gilon nie ukrywała żalu, a jak ocenia to Klaudia El Dursi?

Reklama

Klaudia El Dursi komentuje sytuację Karoliny Gilon

Karolina Gilon przez kilka lat należała do grona największych gwiazd Polsatu. To właśnie ona od samego początku prowadziła "Love Island", które jakiś czas temu zniknęło z anteny. I chociaż fani mieli nadzieję, że randkowe show i prowadząca wkrótce wrócą to niedawno okazało się, że Gilon kilka miesięcy po narodzinach dziecka straciła pracę w Polsacie. Karolina Gilon nie ukrywała żalu kiedy poznała decyzję stacji, a później Edward Miszczak wbił jej szpilę mówiąc wprost: "To zawsze jest przykre, ale jeden z internautów to bardzo dobrze podsumował. Fajnie się płacze jak się prowadzi Porsche". Wokół Gilon i Polsatu zrobiło się głośno. A jak całą sytuację komentuje Klaudia El Dursi, czyli gwiazda TVN?

Nie do końca znam sytuację, ale jeżeli faktycznie tak było to przykro. Nie chcę się wypowiadać na ten temat bo niedokładnie znam sytuację- nie czytałam, nie śledziłam, nie rozmawiałam z Karoliną więc nie wiem, jak to tam wyglądało przyznała Klaudia El Dursi

Ostatnio Pudelek informował, że współpracą z Karoliną Gilon jest zainteresowana stacja TVN. Jak komentuje to Klaudia El Dursi? Czy widzi w Gilon konkurencję?

Bardzo proszę, dlaczego nie. Skoro są takie możliwości to trzeba korzystać. Wydaje mi się, że każdy znajdzie sobie jakiś swój kącik, nie ma co podchodzić do innej pięknej kobiety, że ona stanowi jakąś konkurencję oceniła gwiazda TVN.

Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała Klaudia El Dursi.

Reklama

Zobacz także: Zamieszanie z imieniem córki Klaudii El Dursi. Teraz już wszystko jasne