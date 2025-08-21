Klaudia El Dursi szczerze o aferze wokół Karoliny Gilon i Polsatu. Powiedziała to wprost
Klaudia El Dursi przed kamerą odpowiedziała na pytanie o Karolinę Gilon, która straciła pracę w Polsacie. Jak komentuje sytuację koleżanki z show-biznesu? Klaudia El Dursi odniosła się do medialnych doniesień na temat rzekomego przejścia Karoliny Gilon do TVN-u. TYLKO U NAS!
Klaudia El Dursi w rozmowie z Party.pl skomentowała sytuację Karoliny Gilon, która kilka miesięcy po narodzinach dziecka zakończyła współpracę z Polsatem. Gilon nie ukrywała żalu, a jak ocenia to Klaudia El Dursi?
Klaudia El Dursi komentuje sytuację Karoliny Gilon
Karolina Gilon przez kilka lat należała do grona największych gwiazd Polsatu. To właśnie ona od samego początku prowadziła "Love Island", które jakiś czas temu zniknęło z anteny. I chociaż fani mieli nadzieję, że randkowe show i prowadząca wkrótce wrócą to niedawno okazało się, że Gilon kilka miesięcy po narodzinach dziecka straciła pracę w Polsacie. Karolina Gilon nie ukrywała żalu kiedy poznała decyzję stacji, a później Edward Miszczak wbił jej szpilę mówiąc wprost: "To zawsze jest przykre, ale jeden z internautów to bardzo dobrze podsumował. Fajnie się płacze jak się prowadzi Porsche". Wokół Gilon i Polsatu zrobiło się głośno. A jak całą sytuację komentuje Klaudia El Dursi, czyli gwiazda TVN?
Nie do końca znam sytuację, ale jeżeli faktycznie tak było to przykro. Nie chcę się wypowiadać na ten temat bo niedokładnie znam sytuację- nie czytałam, nie śledziłam, nie rozmawiałam z Karoliną więc nie wiem, jak to tam wyglądało
Ostatnio Pudelek informował, że współpracą z Karoliną Gilon jest zainteresowana stacja TVN. Jak komentuje to Klaudia El Dursi? Czy widzi w Gilon konkurencję?
Bardzo proszę, dlaczego nie. Skoro są takie możliwości to trzeba korzystać. Wydaje mi się, że każdy znajdzie sobie jakiś swój kącik, nie ma co podchodzić do innej pięknej kobiety, że ona stanowi jakąś konkurencję
Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała Klaudia El Dursi.
Zobacz także: Zamieszanie z imieniem córki Klaudii El Dursi. Teraz już wszystko jasne