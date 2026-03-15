Fani mieli okazję zobaczyć nowe mieszkanie Piotra Kędzierskiego w materiale „Halo tu polsat”, kiedy odwiedziła go reporterka Kamila Ryciak. Już od progu widać, że to przestrzeń dopracowana i „z charakterem”: elegancki korytarz ze sztukateriami na ścianach, drewnianym parkietem i klimatycznym oświetleniem. W oczy rzuca się też ściana wypełniona pamiątkami i pracami, które nie są przypadkową dekoracją. Gospodarz podkreśla, że zbiera rodzinne artefakty, a niektóre elementy wyposażenia to rzeczy po bliskich.

W mieszkaniu jako pierwszy „przywitał” gości Bobek, pies Piotra Kędzierskiego rasy grzywacz chiński. Dziennikarz mówi wprost, że pies musi chodzić w swetrze, bo jest skromnie owłosiony, szczególnie na tułowiu. Tej zimy w jego garderobie pojawił się jeszcze jeden element, który zaskoczył nawet samego właściciela: buty. Kędzierski zdradza, że pupil w nich chodzi, choć zachowuje się wtedy nietypowo.

Grzywacz chiński, nikomu nie polecam. (...) Nie przypuszczałem, że przekroczę pewną granicę śmieszności, ale kupiłem mu buty i chodzi. (...) Bardzo dziwnie się zachowuje w nich, mniej więcej jak ja na parkiecie żartował Kędzierski.

Wnętrze zostało urządzone klasycznie, oszczędnie i z wyczuciem, z lekkim rysem retro. W korytarzu uwagę zwraca m.in. drewniana konsola oraz zegar, które - jak zaznacza gospodarz - pochodzą z rodzinnego domu. Mieszkanie jest pełne dodatków przypominających eksponaty: oprawione dokumenty, przedmioty z historią i drobiazgi, które tworzą spójną galerię. To nie jest przestrzeń oparta na jednym mocnym akcencie, tylko na konsekwencji: naturalne materiały, stonowane barwy i detale, które prowadzą wzrok od ściany do ściany.

Wśród oprawionych pamiątek znalazł się obiekt o wyjątkowej metryce: dokument podpisany przez Henryka Walezego w 1570 roku. Na rękopisie widnieje zapis: Henryk z Bożej łaski król Francji i Polski. W mieszkaniu, gdzie wiele elementów ma swoje tło i pochodzenie, to właśnie ten obiekt przyciąga uwagę najmocniej i od razu ustawia ton całej opowieści o miejscu, w którym historia miesza się z codziennością. Kędzierski nie ukrywa też, że lubi rzeczy z „podtekstem” i nie zbiera wyłącznie ozdób.

Całe mieszkanie wyłożone jest drewnianym parkietem i - jak podkreśla Piotr Kędzierski - nie ma w nim żadnych dywanów. To detal, który szybko okazał się praktyczny w kontekście jego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”: dziennikarz zapowiedział, że dzięki temu może ćwiczyć w domu. Mówił również, że decyzję o wejściu do programu podjął w ciągu 15 minut, a start łączy z datą 1 marca. Dodał też, że do trzeciego odcinka nie może odpaść, a w tym mają pomóc SMS-y widzów. Jak wam się podoba mieszkanie Piotra Kędzierskiego?

