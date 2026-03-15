W kolejnych odcinkach „Omnibus - szybcy i mądrzy” do składu jury dołącza Piotr Kędzierski. Dziennikarz i prezenter ma komentować rywalizację w duecie z Sebastianem Stankiewiczem, co ma przełożyć się na bardziej dynamiczny rytm programu. Debiut Kędzierskiego zaplanowano w 7. odcinku. To zmiana, którą widzowie zobaczą w stałym paśmie teleturnieju w TVP1, gdzie emocje budują się nie tylko wokół pytań, ale i szybkich reakcji na to, co dzieje się w grze.

Piotr Kędzierski bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", jednak jak się okazuje Polsat to nie jedyna telewizja, w której będzie można go zobaczyć w najbliższym czasie. Dziennikarz dołącza do grona jurorów nowego programu TVP.

7. odcinek „Omnibus - szybcy i mądrzy”, w którym pojawi się Piotr Kędzierski, będzie mieć emisję w czwartek o godz. 20:30 w TVP1. Po głównej części zaplanowano też dogrywkę o 21:00. To ważna informacja dla osób, które chcą śledzić rywalizację od początku do końca i nie przegapić dodatkowej rozgrywki. Program jest dostępny także w TVP VOD.

W „Omnibusie” obok prowadzącego Krzysztofa Czeczota ważną rolę odgrywa dwoje jurorów. To oni na bieżąco komentują przebieg rywalizacji, oceniają odpowiedzi i zwracają uwagę na momenty, które potrafią zmienić tempo gry. Dzięki temu widzowie mogą łatwiej śledzić kolejne etapy rozgrywki i lepiej „czytać” stawkę pojedynku. W tej formule liczy się szybka reakcja na zwroty akcji, dlatego komentarz jurorski jest stałym elementem budowania napięcia w każdym odcinku.

O czym jest "Omnibus"

„Omnibus - szybcy i mądrzy” to turniej wiedzy, w którym liczą się nie tylko odpowiedzi, ale też refleks, pamięć i umiejętność działania pod presją czasu. Rywalizacja została podzielona na cztery rundy główne oraz dogrywkę, a każda część sprawdza inne kompetencje uczestników. Taki układ ma utrzymywać tempo i różnicować zadania, dzięki czemu w jednym odcinku widz dostaje kilka rodzajów sprawdzianów - od momentów wymagających koncentracji po fragmenty, w których o przewadze decydują sekundy.

Format programu stworzył Woestijnvis dla belgijskiej stacji Play, gdzie jest emitowany pod tytułem „The Smartest Person in the World” i doczekał się już 23. sezonu. Polskim producentem „Omnibusa” jest Rochstar, a za międzynarodową dystrybucję odpowiada belgijski dystrybutor Primitives. W Polsce teleturniej można oglądać od wtorku do czwartku o godz. 20:30 w TVP1, a dodatkowo jest dostępny w TVP VOD.

Zobacz także: