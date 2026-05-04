Kędzierski zrezygnował z "TzG". Nie do wiary, co powiedział Maserakowi na chwilę przed
Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska wycofali się z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" tuż przed ogłoszeniem werdyktu półfinałowego odcinka. Teraz Rafał Maserak zdradza nam, co Kedzierski powiedział mu za kulisami tuż przed ogłoszeniem swojej decyzji.
O postawie Piotra Kędzierskiego tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami" mówią dziś wszyscy. Dziennikarz zdecydował o rezygnacji z programu, ustępując tym samym miejsca pozostałym uczestnikom. Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl, zdradził, co Kędzierski powiedział mu nagle, tuż przed ogłoszeniem swojej decyzji.
Rafał Maserak o rezygnacji Kędzierskiego z "TzG"
Piotr Kedzierski opowiedział o kulisach decyzji o rezygnacji z "Tańca z Gwiazdami". I chociaż uprzedził o tym jedynie Gamou Falla, z którym zaprzyjaźnił się na planie, to również Rafał Maserak dostał od niego sugestię, że w półfinałowym odcinku wydarzy się, coś co zapamięta na długo.
Nie dość, że to jest zaskoczenie dla nas i dla ludzi, którzy oglądają ten program. Jedyne co mi Piotr powiedział: to będziesz ze mnie dumny.
Rafał Maserak przyznał jednak, że nie domyślił się, że sprawy mogą przybrać taki obrót. W sprawie Piotra Kędzierskiego nie ma jednak wątpliwości:
Uważam, że to jest gość, który wygrał całe tę edycję dzisiejszym gestem i sytuacją i to jest najpiękniejsze w tym programie.
Rafał Maserak opowiedział nam również o kulisach decyzji ws. czterech par w finale "Tańca z Gwiazdami" oraz o tym, czy myśli, że dzięki widzom Piotr miał szansę znaleźć się wśród finalistów. Zobaczcie nasze wideo.
Zobacz także: