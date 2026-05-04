O postawie Piotra Kędzierskiego tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami" mówią dziś wszyscy. Dziennikarz zdecydował o rezygnacji z programu, ustępując tym samym miejsca pozostałym uczestnikom. Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl, zdradził, co Kędzierski powiedział mu nagle, tuż przed ogłoszeniem swojej decyzji.

Rafał Maserak o rezygnacji Kędzierskiego z "TzG"

Piotr Kedzierski opowiedział o kulisach decyzji o rezygnacji z "Tańca z Gwiazdami". I chociaż uprzedził o tym jedynie Gamou Falla, z którym zaprzyjaźnił się na planie, to również Rafał Maserak dostał od niego sugestię, że w półfinałowym odcinku wydarzy się, coś co zapamięta na długo.

Nie dość, że to jest zaskoczenie dla nas i dla ludzi, którzy oglądają ten program. Jedyne co mi Piotr powiedział: to będziesz ze mnie dumny.

Rafał Maserak przyznał jednak, że nie domyślił się, że sprawy mogą przybrać taki obrót. W sprawie Piotra Kędzierskiego nie ma jednak wątpliwości:

Uważam, że to jest gość, który wygrał całe tę edycję dzisiejszym gestem i sytuacją i to jest najpiękniejsze w tym programie.

Rafał Maserak opowiedział nam również o kulisach decyzji ws. czterech par w finale "Tańca z Gwiazdami" oraz o tym, czy myśli, że dzięki widzom Piotr miał szansę znaleźć się wśród finalistów. Zobaczcie nasze wideo.

