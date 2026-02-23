Katarzyna Dowbor, prowadząca "Pytanie na śniadanie" pojawiła się w gronie gwiazd na wiosennej ramówce TVP. Dziennikarka została zapytana o relacje w rodzinie, w której niemal każdy jest związany z mediami. Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że przy wspólnych obiadach nie rozmawiają o show-biznesie, ale zdradziła też coś jeszcze...

Relacje Katarzyny Dowbor z synem Maciejem i synową Joanną Koroniewską

Katarzyna Dowbor, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prezenterek telewizyjnych nigdy nie ukrywała, że jest dumna z swojego syna Macieja Dowbora, który również związał swoją karierę z mediami. W licznych publicznych wypowiedziach podkreśla, że relacja między nimi jest pełna wsparcia.

Na wsparcie Katarzyny Dowbor może też liczyć Joanna Koroniewska. Obie kobiety wielokrotnie podkreślały, że świetnie się dogadują i nie są stereotypową synową i teściową. Ostatnio do medialnego świata dołączyła też najstarsza córka Macieja i Joanny, Janina, która zadebiutowała w Teatrze Capitol.

Katarzyna Dowbor o życiu w medialnej rodzinie

Katarzyna Dowbor podczas wiosennej ramówki TVP udzieliła wywiadu reporterce Party.pl, Angelice Bielskiej. Dziennikarka zdradziła m.in. czy z uwagi na medialną karierę całej rodziny, przy rodzinnym stole zdarza im się plotkować o show biznesie.

Myślę, że nie.... Nie omawiamy tych tematów, ale jest jedna fajna rzecz, czyli rozumiemy sytuację. Jeśli jesteśmy umówieni na obiad, a Maciek czy Asia mają nagranie, czy Asia musi do teatru jechać, czy coś się dzieje zawodowo, to ja nie obrażam się i nie mówię: 'Ale obiad niedzielny u mamusi musi być'. Ja rozumiem, że są takie sytuacje w tym zawodzie, że coś nagle wypada i trzeba się po prostu z tym pogodzić. - powiedziała wprost Katarzyna Dowbor

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

