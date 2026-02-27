Podczas prezentacji nowej ramówki Telewizji Polskiej nie zabrakło znanych twarzy stacji. Wśród nich pojawiła się także Katarzyna Dowbor, która od kilku lat ponownie współpracuje z TVP. Nasza reporterka zapytała dziennikarkę, czy po powrocie na dobre zadomowiła się w stacji.

Katarzyna Dowbor opowiedziała o pracy w TVP

Prezenterka przyznała, że Telewizja Polska to dla niej miejsce szczególne, z którym była związana przez wiele lat jeszcze przed przerwą w karierze.

No wiem pani, po 30 latach, które spędziłam tu wcześniej, to można już się przyzwyczaić. Po powrocie to już dwa lata, więc rzeczywiście ten czas szybko leci, ale ja tego kompletnie nie czuję. Czuję się tu bardzo dobrze. Te korytarze znam od młodości, więc to jest fajne - powiedziała.

Powrót po latach przerwy

Dziennikarka przez wiele lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Po dłuższej przerwie zdecydowała się wrócić do stacji, co jak sama przyznaje było dla niej naturalnym krokiem. Dowbor podkreśliła, że mimo znajomego miejsca wiele się zmieniło - również ona sama. Dziesięcioletnia przerwa i praca w prywatnej telewizji sprawiły, że dziś patrzy na swoją pracę z innej perspektywy.

Myślę, że troszkę jestem inna, bo jednak 10 lat byłam poza TVP, w trochę innej rzeczywistości, w prywatnej telewizji, więc to była ta różnica - wyznała.

Prezenterka nie ukrywa jednak, że powrót do TVP był dla niej ważnym etapem zawodowym. Jak podkreśla, mimo upływu lat wciąż czuje się tu swobodnie i ma poczucie, że wróciła do miejsca, które doskonale zna i z którym wiąże wiele wspomnień.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z Katarzyną Dowbor w materiale wideo.

