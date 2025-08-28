Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uznawani są za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Prezenterzy "Halo tu Polsat" zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym są wręcz nierozłączni. Okazuje się, że niebawem ich życie diametralnie się zmieni. Tylko u nas zdradzili szczegóły. Para już nie zamierza ukrywać swojego szczęścia.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o wielkich zmianach w swoim życiu

Po głośnym rozwodzie z Marcinem Hakielem, medialnych przepychankach z Pauliną Smaszcz i transferze z TVP do śniadaniówki Polsatu, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coraz śmielej dzielą się w sieci swoją codziennością. Co więcej, niedawne zdjęcia pary z greckich wakacji wywołały spekulacje, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Jak później przyznali główni zainteresowani, nie jest to ten aspekt życia, którym dzielili by się ze światem za pośrednictwem kilku kadrów i lakonicznego komentarza.

Wielu internautów jednak nadal wierzy w swoje racje, które tłumaczy niedawnym zakupem przez parę imponującego domu, który Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sukcesywnie urządzają, pokazując w mediach społecznościowych kolejne elementy wystroju. Zapytaliśmy gwiazdy Polsatu, czy już udało im się ukończyć remont i jednocześnie zakończyć pewien rewolucyjny etap w ich życiu, związany z urządzaniem ich wspólnej, imponującej posiadłości.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szczerze o swoim domu

Podczas najnowszego wywiadu z naszym reporterem, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzili, że ich rodzina się powiększyła, nawiązując do rozszerzonego składu dziennikarzy "Halo tu Polsat". Wyznali też, na jakim etapie są w wykańczaniu swojego domu.

Jesteśmy już na finiszu. Można powiedzieć, że już zakończyliśmy prace nad domem. Teraz pozostała już ta najpiękniejsza część przed nami, czyli mieszkanie, użytkowanie - zaczęła Katarzyna Cichopek.

Jak dodał Maciej Kurzajewski, para uwielbia spędzać czas w swojej posiadłości, którą z taką pieczołowitością urządzali przez ostatnie miesiące.

Uwielbiamy spędzać czas w tym domu, dobrze się czujemy - dodał Maciej Kurzajewski.

W rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Cichopek już zapowiedziała kolejne zmiany w życiu pary. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradzili nam gwiazdorzy "Halo tu Polsat".

