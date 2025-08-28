Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski długo na to czekali. Teraz pochwalili się swoim szczęściem
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już nie zamierzają ukrywać swojego szczęścia. Zakochani przed naszą kamerą zdradzili prawdę. Ich życie niebawem diametralnie się zmieni. Poznajcie szczegóły i sprawdźcie, co ujawnili nam prezenterzy "Halo tu Polsat".
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uznawani są za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Prezenterzy "Halo tu Polsat" zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym są wręcz nierozłączni. Okazuje się, że niebawem ich życie diametralnie się zmieni. Tylko u nas zdradzili szczegóły. Para już nie zamierza ukrywać swojego szczęścia.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o wielkich zmianach w swoim życiu
Po głośnym rozwodzie z Marcinem Hakielem, medialnych przepychankach z Pauliną Smaszcz i transferze z TVP do śniadaniówki Polsatu, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coraz śmielej dzielą się w sieci swoją codziennością. Co więcej, niedawne zdjęcia pary z greckich wakacji wywołały spekulacje, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Jak później przyznali główni zainteresowani, nie jest to ten aspekt życia, którym dzielili by się ze światem za pośrednictwem kilku kadrów i lakonicznego komentarza.
Wielu internautów jednak nadal wierzy w swoje racje, które tłumaczy niedawnym zakupem przez parę imponującego domu, który Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sukcesywnie urządzają, pokazując w mediach społecznościowych kolejne elementy wystroju. Zapytaliśmy gwiazdy Polsatu, czy już udało im się ukończyć remont i jednocześnie zakończyć pewien rewolucyjny etap w ich życiu, związany z urządzaniem ich wspólnej, imponującej posiadłości.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szczerze o swoim domu
Podczas najnowszego wywiadu z naszym reporterem, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzili, że ich rodzina się powiększyła, nawiązując do rozszerzonego składu dziennikarzy "Halo tu Polsat". Wyznali też, na jakim etapie są w wykańczaniu swojego domu.
Jesteśmy już na finiszu. Można powiedzieć, że już zakończyliśmy prace nad domem. Teraz pozostała już ta najpiękniejsza część przed nami, czyli mieszkanie, użytkowanie
Jak dodał Maciej Kurzajewski, para uwielbia spędzać czas w swojej posiadłości, którą z taką pieczołowitością urządzali przez ostatnie miesiące.
Uwielbiamy spędzać czas w tym domu, dobrze się czujemy
W rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Cichopek już zapowiedziała kolejne zmiany w życiu pary. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradzili nam gwiazdorzy "Halo tu Polsat".
