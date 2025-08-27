Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z popularniejszych par nie tylko prywatnie, ale i w życiu zawodowym. Jak już wiadomo, widzowie znów będą mogli oglądać ich jako prowadzących "Halo tu Polsat". W rozmowie z naszym reporterem skomentowali szczerze rewolucje, do których doszło w śniadaniówce wraz z nadejściem nowego sezonu.

Cichopek i Kurzajewski informują o "powiększeniu rodziny"

Już 29 sierpnia na antenie Polsatu ponownie zagości "Halo tu Polsat". Format powraca po swojej pierwszej wakacyjnej przerwie, a twórcy przyszykowali sporo nowości dla swoich widzów. Przede wszystkim - zmienione zostało studio, które teraz jest urządzone w bardziej stonowanych i neutralnych kolorach. Ponadto, znacząco powiększył się skład prowadzących o Aleksandra Sikorę z Olą Filipek, Tomasza Wolnego z Pauliną Sykut-Jeżyną oraz Ewę Wachowicz z Krzysztofem Ibiszem.

Niezmiennie poranne pasmo prowadzić będą również Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Ostatni duet, w rozmowie z naszym reporterem, skomentował nawet poważne rewolucje w "Halo tu Polsat". Aktorka nazwała współgospodarzy rodziną i dodała:

Nie możemy się doczekać startu nowego sezonu. (...) Nasza rodzina, rzeczywiście, powiększyła się, ale doskonale się wszyscy znamy, cieszymy się. Witamy wszystkich na pokładzie!

Maciej Kurzajewski nie gryzł się w język podsumowując zmiany. Zdradził również, czego widzowie mogą się spodziewać po nowym sezonie "Halo tu Polsat".

