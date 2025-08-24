Nowe nagranie, które Katarzyna Cichopek opublikowała wspólnie z Maciejem Kurzajewskim, wywołało prawdziwe poruszenie w mediach społecznościowych. Para, znana z aktywności na Instagramie i Facebooku, tym razem zaprezentowała krótką scenkę z życia domowego. Aktorka, znana z serialu "M jak miłość", zagrała reakcję oburzenia po tym, jak przyłapała swojego partnera na oglądaniu serialu bez niej.

Filmik, który pojawił ich profilach, natychmiast spotkał się z ogromnym odzewem. Setki komentarzy pojawiły się pod postem, dzieląc internautów na dwa obozy. O co poszło?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaskoczyli fanów

Wideo opublikowane na Instagramie Katarzyny Cichopek, mimo że miało charakter humorystyczny, przez wielu zostało odebrane jako przesadzone lub wręcz niepotrzebne. Gwiazda serialu "M jak miłość", pisząc w opisie: „Ufff, to były powtórki”, nawiązywała do sytuacji, w której jej partner ogląda serial, w którym ona gra, ale bez niej. Z pozoru niewinna scenka rozbawiła wielu obserwatorów, ale dla części internautów jest zdecydowanie przesadą.

Hahaha, i to jest fajny dystans. 'Oglądał M jak Miłość beze mnie!'. Szczęśliwi ludzie

Hahaha ale Kasia udana

A co on tak leży na tej kanapie tak bezczynnie, zajęcia nie ma, to mu znajdę ....

Cichopek i Maciej Kurzajewski nie obawiają się krytyki

Internauci bardzo emocjonalnie zareagowali na nagranie. Jedni docenili dystans pary do siebie i ich poczucie humoru, inni uznali wideo za "nieśmieszne". Wśród opinii pojawiły się nawet porównania do innych medialnych par i chodzi oczywiście o Joannę Koroniewską i Macieja Dowbora, którzy słyną z zabawnych filmików.

Dno muł i wodorosty

Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów :/

Tym to już całkiem odwala żenada

Pewnie mówicie do siebie: A niech gadają! Ważne, że płacą nam. Zazdrośnicy!

Katarzyna Cichopek realizuje coraz odważniejsze pomysły

Instagram Katarzyny Cichopek, który obserwuje ponad 600 tysięcy osób, stał się miejscem, gdzie regularnie wybuchają medialne burze. Każde opublikowane tam nagranie staje się przedmiotem szerokich dyskusji. Nie inaczej było i tym razem. Nowe nagranie z Maciejem Kurzajewskim natychmiast znalazło się na językach internautów, ale para nie zamierza rezygnować z aktywności online. Wręcz przeciwnie, każde kolejne nagranie wydaje się przemyślaną próbą angażowania społeczności, jaką stworzyli wokół siebie.

