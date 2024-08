Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja "Top Model" w składzie jury standardowo zasiądą: Kasia Sokołowska, Dawid Woliński, Marcin Tyszka oraz Joanna Krupa, którzy ponownie będą poszukiwać osób, które chcą zrobić karierę modelów i modelek. Wiele uczestników po udziale w show decyduje się rozwijać swoje kariery również w social mediach. Co o tym sądzi Kasia Sokołowska? W rozmowie z nami rozgadała się w tym temacie.

Program "Top Model" realizowany jest w Polsce od blisko 14 lat i dzięki niemu sławę zyskało wiele Polskich gwiazd. W show brała udział m.in. Karolina Pisarek, Klaudia El Dursi czy Karolina Gilon. Dla wielu uczestników udział w programie jest "drzwiami" do międzynarodowej kariery, a także otwiera możliwości influencerskie. Kasia Sokołowska w rozmowie z Party.pl przyznała, co o tym wszystkim sądzi.

Oni już wyszli z programu, to są niezależne byty(...) Staram się strasznie nie być taką okrutnicą i tak wartościować. To wartościowanie mnie tak trochę wkurza tak szczerze powiem (...) Też mi się pewne rzeczy nie podobają, ale nie jestem od tego, żeby to komentować, też bym wolała, żeby wszyscy robili super pokazy itd.(...) Nienawidzę tego, powiem szczerze

- przyznała Sokołowska.