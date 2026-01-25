Kasia Nast to polska przewodniczka duchowa i influencerka, która zyskała szeroką rozpoznawalność dzięki udziałowi w 2. edycji programu "Królowa przetrwania". Co ciekawe, wcześniej porzuciła pracę scenografki i architektki wnętrz, aby w pełni poświęcić się rozwojowi duchowemu i pracy z ciałem. W przeszłości spotykała się z Aleksandrem Baronem, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz celebrytka otwarcie mówi o swoim życiu miłosnym - okazuje się, że jest gotowa na coś więcej!

Kasia Nast wyjawiła prawdę o swoim życiu miłosnym

Kasia Nast to niezwykła postać w świecie show-biznesu. Podczas programu „Królowa przetrwania” Kasia dała się poznać jako wrażliwa i intrygująca osoba. Teraz otwarcie mówi o swoim podejściu do związków. Jak się okazuje, celebrytka jest pełna świeżej energii i gotowa na prawdziwą miłość. W rozmowie z naszą redaktorką Angeliką Bielską Kasia wyznała, że nie tylko ona dostrzega u siebie pozytywną zmianę, ale również osoby z jej otoczenia. Przyznała przy tym, że dojście do tego punktu w życiu zajęło jej pół roku.

Moje serce jest absolutnie gotowe na kogoś. I to jest piękne miejsce wiesz... bo to jest takie miejsce dojrzałej miłości. I ja mam wrażenie, że ja nie byłam w takim miejscu, takiej dojrzałości i taki też dostaje feedback od różnych osób, które są w moim polu, że moja energia się zmieniła. Ale to jest właśnie to półtora roku pracy, którą wykonałam.

Kasia Nast w programie "Królowa przetrwania"

Kasia Nast była w programie "Królowa przetrwania" jedną z najbardziej wyróżniających się uczestniczek reality show. Bohaterka bez problemu wypowiadała się na tematy związane z seksualnością oraz duchowością, w których czuła się jak ryba w wodzie. Dzięki swoim śmiałym wypowiedziom i barwnej osobowości zyskała miano najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki. W rozmowie z naszą redakcją, przyznała, że po emisji odcinków otrzymywała wiele podziękowań – zarówno od kobiet, jak i mężczyzn – za odwagę w poruszaniu tematów tabu.

I kobiety i mężczyźni byli mi wdzięczni. Jeżeli ja czuję się z tym komfortowo, to nie będę miała z tym problemu. Bo jeżeli ja bym to zrobiła z takiego miejsca, że ja się czegoś wstydzę, to dlaczego w ogóle robię coś takiego

