Kasia Nast otwarcie o swoim życiu miłosnym. "Moje serce jest absolutnie gotowe na kogoś"
Kasia Nast zyskała największą popularność dzięki udziałowi w 2. edycji programu "Królowa przetrwania". Od tego czasu celebrytka coraz częściej wypowiada się publicznie na temat swojego życia prywatnego. Tym razem zdradziła kilka szczegółów ze swojego życia miłosnego. Takiej deklaracji nikt się nie spodziewał!
Kasia Nast to polska przewodniczka duchowa i influencerka, która zyskała szeroką rozpoznawalność dzięki udziałowi w 2. edycji programu "Królowa przetrwania". Co ciekawe, wcześniej porzuciła pracę scenografki i architektki wnętrz, aby w pełni poświęcić się rozwojowi duchowemu i pracy z ciałem. W przeszłości spotykała się z Aleksandrem Baronem, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz celebrytka otwarcie mówi o swoim życiu miłosnym - okazuje się, że jest gotowa na coś więcej!
Kasia Nast wyjawiła prawdę o swoim życiu miłosnym
Kasia Nast to niezwykła postać w świecie show-biznesu. Podczas programu „Królowa przetrwania” Kasia dała się poznać jako wrażliwa i intrygująca osoba. Teraz otwarcie mówi o swoim podejściu do związków. Jak się okazuje, celebrytka jest pełna świeżej energii i gotowa na prawdziwą miłość. W rozmowie z naszą redaktorką Angeliką Bielską Kasia wyznała, że nie tylko ona dostrzega u siebie pozytywną zmianę, ale również osoby z jej otoczenia. Przyznała przy tym, że dojście do tego punktu w życiu zajęło jej pół roku.
Moje serce jest absolutnie gotowe na kogoś. I to jest piękne miejsce wiesz... bo to jest takie miejsce dojrzałej miłości. I ja mam wrażenie, że ja nie byłam w takim miejscu, takiej dojrzałości i taki też dostaje feedback od różnych osób, które są w moim polu, że moja energia się zmieniła. Ale to jest właśnie to półtora roku pracy, którą wykonałam.
Kasia Nast w programie "Królowa przetrwania"
Kasia Nast była w programie "Królowa przetrwania" jedną z najbardziej wyróżniających się uczestniczek reality show. Bohaterka bez problemu wypowiadała się na tematy związane z seksualnością oraz duchowością, w których czuła się jak ryba w wodzie. Dzięki swoim śmiałym wypowiedziom i barwnej osobowości zyskała miano najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki. W rozmowie z naszą redakcją, przyznała, że po emisji odcinków otrzymywała wiele podziękowań – zarówno od kobiet, jak i mężczyzn – za odwagę w poruszaniu tematów tabu.
I kobiety i mężczyźni byli mi wdzięczni. Jeżeli ja czuję się z tym komfortowo, to nie będę miała z tym problemu. Bo jeżeli ja bym to zrobiła z takiego miejsca, że ja się czegoś wstydzę, to dlaczego w ogóle robię coś takiego
Zobacz więcej:
- Paula z "Kanapowczyń" przeszła totalną metamorfozę. "Najszczęśliwsza na świecie"
- Wzruszający wpis Anity ws. Adriana. Padły piękne słowa
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.