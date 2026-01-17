Program "Kanapowczynie" opowiada o kobietach, które postanawiają diametralnie zmienić swoje życie i zawalczyć z nadprogramowymi kilogramami. Uczestniczki pod okiem trenerów i specjalistów przechodzą metamorfozę, ucząc się zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i walki z własnymi słabościami. Paula z 2. edycji wzięła udział w programie właśnie po to, aby odmienić swoje życie. Przede wszystkim zrzucić zbędne kilogramy, ale także poczuć się szczęśliwsza. Teraz widać, że bohaterka programu dopięła swego. Na opublikowanym zdjęciu Paula pochwaliła się kolejną zmianą w swoim wyglądzie.

Paula z "Kanapowczyń" pochwaliła się zmianami

Paula z "Kanapowczyń" musiała przejść długą drogę, aby wprowadzić realne zmiany w swoim życiu. Jak sama przyznała, do programu zgłosiła się przede wszystkim ze względu na dzieci, chcąc mieć więcej siły do spędzania z nimi czasu. W chwili, gdy rozpoczynała swoją przygodę w programie ważyła blisko 150 kg. Uczestniczka reality show miała wiele trudności nawet z wdrożeniem podstawowych nawyków żywieniowych. Paulę przerastało nawet pokrojenie koperku, a nagranie z tego momentu szybko obiegło sieć.

Po dwóch latach od emisji programu Paula w końcu ogłosiła, że jest szczęśliwa. Zmiany w jej wyglądzie widać na pierwszy rzut oka. W swoim ostatnim poście pochwaliła się nowym elementem - specjalistycznymi okularami, dzięki którym może teraz zadbać o swój wzrok.

Najszczęśliwsza na świecie napisała Paula.

Jak wyglądają inne uczestniczki z "Kanapowczyń"? Niektóre zaskoczyły przemianą

Program "Kanapowczynie" przyczynił się do wielkich życiowych zmian nie tylko w przypadku Pauli. Swoją metamorfozą podzieliła się również Aneta, uczestniczka drugiej edycji "Kanapowczyń". Podczas programu Aneta schudła 30 kilogramów, a po jego zakończeniu łączna liczba zrzuconych kilogramów wyniosła aż 47 kg. Jej najnowsze zdjęcia opublikowane na Instagramie pokazują ogromną przemianę, na którą fani zareagowali bardzo entuzjastycznie.

Kolejnym przykładem spektakularnej metamorfozy jest Paulina, uczestniczka pierwszej edycji programu, która rozpoczynała swoją drogę z wagą 104 kilogramów. Podczas programu udało się jej schudnąć 35 kilo, zmieniając swoje nawyki na zdrowsze. Teraz Paulina pozostaje w stałym kontakcie z odbiorcami, którzy oglądali ją podczas zmagań w programie. Paulina z "Kanapowczyń" wyznała, że w ostatnim czasie znów przytyła, jednak nie akceptuje tej sytuacji i zamierza rozpocząć kolejną redukcję.

