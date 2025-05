Karolina z "Hotelu Paradise" nie ukrywa: "Żałuję tej sytuacji i tych słów"

Karolina Wojtala dotarła aż do ścisłego finału "Hotelu Paradise". Chociaż ją i Adriana łączyły największe uczucia to reszta grupy nie dała im wygrać. Uczestniczka z perspektywy czasu przyznaje, że jednej z sytuacji, która wydarzyła się na planie bardzo żałuje: "Ale i tak uważam, że z tej sytuacji wyszła chociaż jedna dobra rzecz,". Co ma na myśli?