Karolina Pisarek jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Top Model". Na swoim koncie ma też przygodę z "Tańcem z Gwiazdami", która ostatecznie odbywała się w cieniu kontrowersji związanych ze zdrowiem modelki. Obecnie Karolina Pisarek działa na wielu polach i pracuje razem ze swoim mężem Rogerem Sallą. Fakt, że widują się niemal 24 godziny na dobę, sprzyja kryzysom? Modelka wszystko ujawniła!

Karolina Pisarek, polska modelka i finalistka piątej edycji programu "Top Model", oraz Roger Salla, przedsiębiorca i wiceprezes ds. finansów w firmie zajmującej się e-commerce, poznali się w 2020 roku podczas treningu boksu tajskiego w klubie sportowym. Roger, wykorzystując znajomość z trenerem Karoliny, nawiązał z nią kontakt, co zapoczątkowało ich relację. W sierpniu 2021 roku, podczas wspólnych wakacji na Malediwach, Roger oświadczył się Karolinie, wręczając jej 1,5 karatowy pierścionek. Modelka była zaskoczona i wzruszona tym gestem. Od tego czasu tworzą silny związek, a co więcej pracują też razem. W ich życiu nie zdarzają się kłótnie?

Karolina Pisarek odpowiedziała na pytanie, czy w jej związku z Rogerem Sallą zdarzają się kryzysy. Modelka nie zamierza niczego ukrywać i mówi wprost:

Docieramy się, jak każdy związek. Mamy na co dzień życie, ja wiem, że w social mediach wygląda pięknie i w ogóle, natomiast to, co jest poza czterema ścianami, to jest nasze i to jest nasze życie prywatne i zazwyczaj są to kłótnie o jakieś 'pierdoły'.

powiedziała wprost Karolina Pisarek