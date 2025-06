Karolina Pisarek, znana z programu „Top Model”, od kilku lat tworzy związek z Rogerem Sallą. Para poznała się w 2020 roku, a ich relacja rozwijała się błyskawicznie – zaręczyny na Malediwach w 2021 roku, ślub w czerwcu 2022. W najnowszej rozmowie modelka zdradza, że choć temat macierzyństwa nie jest jej obcy, niełatwo jej o nim mówić publicznie. Czy para planuje dziecko?

Temat powiększenia rodziny wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród fanów Karoliny Pisarek, ale również u samej modelki. W szczerej rozmowie z naszą reporterką gwiazda "Top Model" opowiedziała o swoich przemyśleniach i uczuciach związanych z planami na przyszłość. Nie ukrywała, że jest to dla niej wyjątkowo trudna kwestia, której niełatwo jej komentować publicznie.

Na razie, no wiesz, ciężko mi o tym też mówić, bo planuję z Rogerem rodzinę, to nie jest tak, że nie. Natomiast gdzieś tam skupiam się rzeczywiście na tej pracy. Na pewno jak się coś stanie, to się stanie. No co mam przykro powiedzieć, no też się chyba nie mówi za bardzo o takich rzeczach, kiedy kobieta się stara czy się nie stara, no bo to chyba jest za bardzo stresujące też dla każdej z nas, więc ten temat w ogóle jest taki, wiesz, delikatny

wyznała Karolina.