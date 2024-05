Karolina Gilon to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu. Widzowie mogą kojarzyć ją z programu "Ninja Warrior" oraz "Love Island", w którym jest prowadzącą od pierwszego sezonu. Niedawno media obiegła informacja, że stacja robi sobie przerwę od miłosnego show i nie będzie go w jesiennej ramówce. Jednak Karolina Gilon nie zostanie na lodzie. Edward Miszczak ma wobec niej niemałe plany. Zobaczcie!

W życiu Karoliny Gilon ostatnio dzieje się bardzo wiele. Prowadząca "Love Island" kilka tygodni temu podzieliła się z fanami informacją, że jest w szczęśliwym związku, a już teraz można mówić również o zmianach w jej karierze zawodowej. Okazuje się, że Karolina Gilon zupełnie nie przejęła się informacją, że miłosny program, który prowadzi od pierwszej edycji, zostanie ściągnięty z anteny, a to wszystko dlatego, że jak wynika z doniesień, stacja Polsat chce, aby Gilon została nową prowadzącą porannego programu oraz rzekomo zaproponowano jej udział w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz przed naszą kamerą zdradziła, czy te doniesienia są prawdziwe:

Jeśli chodzi o plany na jesień, to wiem, że one są (...) . Jestem związana kontraktem z Polsatem i wiem, że nie zostanę na lodzie (...). Tej jesieni dostarczę rozrywki... trenuję poranne wstawanie (...) Call me, Edward zna do mnie numer

- zdradziła Karolina Gilon.