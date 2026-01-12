Łukasz Kuchta wziął udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wraz z programową żoną doczekali się synka Franka, a o tym, że spodziewają się dziecka, widzowie dowiedzieli się pod koniec emisji finałowego odcinka. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Łukasz przestał być aktywny w mediach społecznościowych, ale właśnie zaskoczył wszystkich nowym zdjęciem.

Co słychać u Łukasza Kuchty ze "ŚOPW"?

Łukasz Kuchta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w 2020 roku został ojcem. Wraz z Oliwią Ciesiółką doczekali się synka Franciszka. Dziś para jest już dawno po rozwodzie i nie zabiera głosu ws. swoich relacji. Uczestnik chociaż po programie zdobył ogromną popularność w pewnym momencie nawet zdecydował się sprzedać swój profil w mediach społecznościowych. Po jakimś czasie odnowił konto na Instagramie, ale dzieli się aktualizacjami ze swojego życia dość rzadko. Tym razem zdecydował się opublikować swoje aktualne zdjęcie, chwaląc się sportową sylwetką i szczegółami, jak udało się mu ją osiągnąć, jednocześnie chorując na tarczycę. W sieci napisał:

Podobno chorując na niedoczynność tarczycy trudno utrzymać wagę. W stu procentach się z tym zgadzam. Sam na to choruje i mówię tu o mocnej niedoczynności. Leczę się od prawie 3 lat i wiem że utrzymanie odpowiedniej wagi jest cholernie trudne.

Łukasz ze "ŚOPW" o tarczycy i sportowej sylwetce

Łukasz Kuchta podzielił się swoimi sposobami na wypracowaną przez siebie sylwetkę:

Nie jedząc słodyczy, nie pijąc słodkich gazowanych napojów, unikając fast foodów waga i tak była znacząco ponad normę. Mogę jednak powiedzieć jedno. Da się! Wymaga to trochę wyrzeczeń (czekoladę jem tylko gorzką 90%), dobrania odpowiedniej diety i co najważniejsze trzymanie się jej no i oczywiście wysiłek fizyczny.

Kontynuował:

Treningi stały się stałym elementem mojego życia i w połączeniu z świadomym i zbilansowanym odżywianiem mogę się cieszyć sportową sylwetką pomimo chorej tarczycy. Świadomie nie wspominałem o leczeniu, bo to jest oczywiste. Leki do końca życia i stała opieka endokrynologa. A banany po prostu lubię

Nie tylko Łukasz ale i jego programowa żona, Oliwia Ciesiółka przeszła ogromną metamorfozę. Niektórzy twierdza, że nawet jedną z największych pośród wszystkich uczestników programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Do tej pory TVN wyemitował aż 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", chociaż ostatnia zakończyła się dużym zamieszaniem, a z projektu zdecydowały się zrezygnować wszystkie ekspertki, nie jest tajemnicą, że trwają już nabory do 12. sezonu. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała nowa edycja po zmianach?

