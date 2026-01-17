Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl zdradzili, dlaczego kilka lat temu podjęli decyzję o zgłoszeniu się do programu TVN. Karol zaskoczył szczerym wyznaniem i opowiedział o kulisach castingu. Mówił wprost, co pomyślał po rozmowie z Piotrem Mosakiem.

Karol ze "Ślubu" szczerze o castingu do programu

Laura i Karol byli uczestnikai piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale eksperci nie dobrali ich w parę. Fani hitu TVN z pewnością doskonale pamiętają, że w programie Laura wzięła ślub z Maciejem, a Karol wziął ślub z Igą. Jak już wiemy, ich relacje nie przetrwały i zakończyły się rowodem. Już po programie okazało się, że pomiędzy Laurą i Karolem zaiskrzyło i pojawiło się prawdziwe uczucie. Zakochani są razem do dziś, a 30 września 2023 roku powiedzieli sobie "tak".

Ostatnio Laura i Karol odwiedzili nasze studio i opowiedzieli o sobie przed kamerą. W rozmowie z Party.pl Laura i Karol ze "ŚOPW" przerwali milczenie i wygadali się w sprawie dziecka, ale również odpowiedzieli, dlaczego w ogóle kilka lat temu zgłosili się do programu TVN. Karol nie ukrywa, że trzeba mieć odwagę, żeby zgłosić się do eksperymentu, chociaż nie spodziewał się, że może dostać się do hitu TVN.

Wysłałem zgłoszenie i później były kolejne etapy, które się przechodziło. I tak naprawdę ten czas, to było rozciągnięte jakoś do miesiąca, półtora ten cały etap castingów. Przechodziło się jeden, przechodziło się drugi i w końcu dochodziło się do momentu kiedy zostało się poinformowanym, że jest się w eksperymencie więc to już człowie dostaje jakby dostaje taką bombę i trzeba się z tym zmierzyć wyznał Karol.

Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ujawnił, że po rozmowie z jednym z ekspertów pomyślał sobie: "Co ja tutaj robię?". O którym ekspercie wspomniał? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: