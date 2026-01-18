Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w gorzkich słowach podsumował produkcję TVN. Uczestnik piatej edycji w rozmowie z Party.pl powiedział wprost, w jaką stronę jego zdaniem zmierza program i co mu się nie podoba. Stanowczy komentarz.

Karol ze "ŚOPW" gorzko o programie

"Ślub od pierwszego wejrzenia" od pierwszego sezonu wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Do tej pory powstało jedenaście edycji programu, a ostatnia zakończyła się na początku grudnia 2025 roku. Po emisji finałowego odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy i również były uczestnik "Ślubu" nie wytrzymał i stanowczo podsumował program. Karol Maciesz opublikował wówczas mocny wpis w mediach społecznościowych, w którym m.in. wytknął kilka spraw ekspertkom.

Teraz Karol Maciesz w rozmowie z Party.pl znów ostro podsumował program. Jak jego zdaniem będzie wyglądać kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Ja bym powiedział, że to będzie reality show. To będzie bardziej program rozrywkowy pozwalający wylewać ludziom swoje negatywne emocje

Były uczestnik porównał polską edycję "ŚOPW" do innych, zagranicznych produkcji i zwrócił uwagę na jeden szczegół. Wymownie wypowiedział się w sprawie tego, w jakiej porze roku są nagrywane odcinki.

To jednak też ma duży wpływ. Z tego co widać na ślubach to te wszystkie edycje są robione zimą, gdzie jest buro, szaro. To wszystko jest tak przedstawiane jakby to od początku miało w nas budzić negatywne emocje i przygnębiające bardziej komentuje Karol.

Karol Maciesz gorzko podsumował ostatnią edycję programu:

Jedyny pozytyw, który ktokolwiek tam dawał to Kasia chyba. Jest taką osobą, która dawała światełko w tunelu, ale reszta to jest klapa po całej linii

Co jeszcze powiedział? Zobaczcie nasz materiał wideo.

