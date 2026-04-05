Piąty odcinek „Tańca z gwiazdami” zapewnił fanom mnóstwo emocji. Nie dość, że z tanecznym programem Polsatu pożegnały się aż dwie pary, to na widowni pojawiła się Doda. Obecność wokalistki była gościnią Gamou Falla i Hanny Żudziewicz. Para zatańczyła do jej przeboju „Dżaga”. Nasza reporterka zapytała o artystkę innego uczestnika produkcji, który rozmawiał z Dodą za kulisami.

Doda życzyła powodzenia Nożyńskiemu w „Tańcu z gwiazdami”. Zaprosi wokalistkę?

W rozmowie z Kamilem Nożyńskim po „Tańcu z gwiazdami” nasza reporterka zapytała aktora o relację z Dodą. Wokalistka miała przez chwilę rozmawiać z uczestnikiem tanecznego show Polsatu i życzyć mu powodzenia w dalszej części 18. edycji. Jak się z tym czuł Nożyński?

Super. Nie wiem, co mam powiedzieć. Doda była gościem Hani i Gamu, bo oni tańczyli do jej kawałka… powiedział Nożyński.

W dalszej części jego taneczna partnerka, Izabela Skierska zasugerowała, że gdyby zatańczyli do przeboju Dody wokalistka mogłaby jeszcze odwiedzić program specjalnie dla nich.

Myślę, że gdybyśmy tańczyli do piosenki Dody, byłaby szansa, że byłaby i naszym gościem dodała Skierska.

Warto przypomnieć, że Gamou Fall i Hania Żudziewicz zrobili show z Dodą w „Tańcu z gwiazdami”.

Doda zrobiła show w piątym odcinku „Tańca z gwiazdami”

Choć Doda wyłącznie pojawiła się na widowni „Tańca z gwiazdami”, udało jej się zrobić spore zamieszanie. Wokalistka oceniła aranżację utworu „Dżaga”, do którego tańczyli Gamou Fall i Hania Żudziewicz. Przyznała też, że trzyma kciuki za Paulinę Gałązkę, która również chciała wystąpić na parkiecie programu Polsatu do jej przeboju. Przy okazji nie ukrywała, że chętnie wzięłaby udział jako gość specjalny, jak było to w przypadku Kayah w 18. edycji. Co ciekawe, w rozmowie z naszą reporterką Doda ujawniła, że mogła być jurorką „Tańca z gwiazdami”, ale odmówiła.

Zobacz także:

Nożyński rozmawiał z Dodą przed występem w "TZG".