Doda miała propozycję bycia w jury "Tańca z gwiazdami". To dlatego odmówiła

Piąty odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniósł mnóstwo emocji. W ostatnią niedzielę z tanecznym programem Polsatu pożegnały się aż dwie pary. Ale to jeszcze nie wszystko. Na widowni zasiadła Doda, co także wywołało niemałe poruszenie. Obecność wokalistki najwyraźniej przyniosła szczęście Gamou Fallowi, który za taniec do jej przeboju otrzymał maksymalny wynik. Przy okazji artystka wygadała się na temat propozycji zajęcia stałego miejsca w jury.

Doda oceniła występy w „Tańcu z gwiazdami”. Pogratulowała Gamou Fallowi

W rozmowie z naszą reporterką po piątym odcinku „Tańca z gwiazdami” Doda przyznała, że ucieszyła się, gdy Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli energetycznego jive’a do jej przeboju „Dżaga”, który nagrała z zespołem Virgin. Wokalistka pogratulowała parze, która zgarnęła aż 40 punktów.

Bardzo się cieszę, bo słyszałam, że to jego pierwsze 40 punktów. Więc bardziej się cieszę, że przyniosłam mu szczęście. Nie sądzę, że ja, bo bardzo dobrze tańczyli. Niemniej zawsze miło być świadkiem takiego entuzjastycznego przyjęcia pary powiedziała.

Warto przypomnieć, że Gamou Fall i Hania Żudziewicz zrobili show z Dodą w „Tańcu z gwiazdami”. Uwagę przykuła też stylizacja wokalistki, która pojawiła się w studiu Polsatu w białej, eleganckiej koszuli i odważnych, ultrakrótkich spodenkach. W rozmowie z naszą reporterką artystka ujawniła, że także Paulina Gałązka zrobiła na niej duże wrażenie. Skomentowała również, to co zaprezentowała Iza Miko. Zobaczcie, nasze wideo, by zobaczyć samą rozmowę z Dodą.

Doda w jury „Tańca z gwiazdami”? Odrzuciła propozycję

W dalszej części rozmowy Doda wspomniała o specjalnym odcinku, w którym gościem „Tańca z gwiazdami” była Kayah. Wówczas wszyscy uczestnicy tańczyli do jej przebojów. Sama wokalistka usiadła jako dodatkowa jurorka i oceniała występy gwiazd. Doda przyznała, że cieszyłaby się, gdyby to jej poświęcić jeden z odcinków show.

Oczywiście. Uważam, że to byłoby świetnie, zwłaszcza ze wszystkie moje piosenki w aranżach z orkiestrą wypadają naprawdę super. Wiem, bo zrobiłam taką trasę po filharmoniach z orkiestrą i publiczności bardzo się podobała. No a poza tym gwarantuje zawsze oglądalność, także dwie pieczenie na jednym ogniu przyznała.

Później Doda zdradziła sensacyjną informację. Okazało się, że miała już propozycję, by zasiąść w jury „Tańca z gwiazdami”. I to nie jako specjalny gość odcinka, ale na stałe – jako czwarta jurorka. Nie przyjęła jednak tej oferty, ponieważ nie zna się na tańcu. Wokalistka chciałaby natomiast dołączyć do programu, w którym oceniałaby umiejętności muzyczne.

Miałam propozycję od Edwarda, żeby być jurorką, ale chciałabym skupić się na merytoryce. Chciałabym wiedzieć, o czym mówię. Chciałabym oceniać wokalistów zdradziła.

Miałam być w jury, czwartą. I dostałam też propozycję w „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale bardzo zależy mi na „The Voice”, więc staram się odrzucać nawet tak wspaniale propozycje, focusować się emocjonalnie i duchowo na tym wyjaśniła.

Zobacz także: