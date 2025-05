Sławomir Zapała i Magdalena Kajra Kajrowicz od lat bawią i wzruszają do łez swoich fanów nie tylko wymownymi utworami. Muzyczne małżeństwo również za pośrednictwem mediów społecznościowych na bieżąco dzieli się z fanami szczegółami swojej codzienności. Nic więc dziwnego, że wielu sympatyków duetu zadaje sobie pytanie, jak Kajra i Sławomir się poznali. Tylko u nas zdradzili prawdę. Ta historia jest niczym z hollywoodzkiej produkcji.

Reklama

Tak poznali się Kajra i Sławomir

Sławomir Zapała i jego ukochana żona Magdalena Kajra Kajrowicz w ostatnich latach zyskali ogromną popularność na scenie rock polo. Gdy w połowie marca br. w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Kajra i Sławomir planują rozwód, w sieci zawrzało. Jak się jednak okazuje, zakochani, którzy są ze sobą od 12 lat, wcale nie zamierzają się rozstać. Ich związek tylko się umacnia. W rozmowie z naszym reporterem para zdradziła, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie.Okazuje się, że Sławomir i Kajra poznali się na studiach, w szkole teatralnej w Krakowie. Co więcej to było zauroczenie od pierwszego wejrzenia.

To był bardzo specyficzny moment, bo to była szkoła teatralna w Krakowie i Kajra była tzw. 'fuksem''. Był taki zwyczaj w szkole teatralnej, teraz już jest zakazany, że pierwszy rok właśnie jak przychodzi do szkoły to odbywa taki specjalny staż, który trwa około miesiąca, podczas którego musi poznać wszystkich pracowników, nauczyć się imion i nazwisk wszystkich profesorów, wszystkich studentów i wykonywać różne zadania. Kajra przyszła i to był pierwszy ładny rocznik w szkole krakowskiej - zdradził Sławomir.

Jak przyznała artystka, zadania dla tzw. "fuksów" były naprawdę wymyślne. Sama Kajra chodziła po szkole przebrana za starszą wiejską kobietę i z tablicą ze swoim imieniem i nazwiskiem musiała witać studentów. To właśnie dla Sławomira wymyśliła prześmiewczy wierszyk.

Ja jako fuksica ubrana za starą babę, taką wiejską, dorysowane wąsy, z wielką tablicą z wypisanym imieniem, pamiętam, że jak widziałam szanownego studenta, co Zapałę, to trzeba było stawać w róg i ''szanowny studencie co Zapało, to dla ciebie zjadła zupkę całą''. Tak Sławomira witałam, tak się poznaliśmy - przyznała z rozbawieniem Kajra.

Historia miłości Kajry i Sławomira

Para przez lata mijała się na uczelni. Ich drogi zetknęły się, gdy wspólnie zagrali w musicalu "Wampir". Po szkole Sławomir pojechał do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe w tym samym czasie również Kajra wraz z przyjaciółką wybrały się do USA, gdzie Kajra pracowała jako kelnerka. To właśnie wtedy jej drogi ze Sławomirem znów się przecięły.

Nie poznał mnie, co jest żenujące i śmieszne. No ale mógł mnie nie poznać, bo znał mnie jako ''starą babę'' - przyznała Kajra.

Jak podkreślił Sławomir, naturalne wydanie Kajry sprawiło, że zauroczył się od pierwszego wejrzenia. Chcąc wypaść przed dziewczyną jak najlepiej, postanowił podarować jej wyjątkowo hojny napiwek wysokości całego swojego tygodniowego wynagrodzenia.

Tam są co tydzień wypłaty. Potem nie miałem za co jeść.

Znajomość szybko przerodziła się w przyjaźń. Kiedy pojawiła się miłość? Zobaczcie nasze wideo.

Tak poznali się Kajra i Sławomir, Fot.: Party.pl

Zobacz także:

Kajra i Sławomir nie kryją swojego szczęścia: "To życie potrafi być kolorowe"

Reklama

Kajra i Sławomir otworzyli się w temacie dziecka! "Zdradzasz intymne rzeczy..."