Sławomir i Kajra, znani z energetycznych występów scenicznych, w rozmowie z Party.pl opowiedzieli o swoim życiu prywatnym. Para podkreśliła, że mimo intensywnej kariery, starają się prowadzić zwyczajne życie rodzinne z synem Kordianem, który nie bierze udziału w ich życiu zawodowym.

Dla Sławomira i Kajry rodzina stanowi najważniejszy fundament. Artyści mają dziecko – syna o imieniu Kordian. Ich słowa podkreślają, jak dużą wagę przywiązują do życia rodzinnego mimo show-biznesowego trybu życia. Opowiedzieli również o tym, jak radzą sobie z opieką nad synem w czasie licznych wyjazdów. Kordian towarzyszy im często podczas tras koncertowych. Dzięki temu, jak przyznają, mają możliwość spędzania czasu razem jako rodzina, nawet wtedy, gdy obowiązki zawodowe zabierają ich w różne zakątki kraju. Jednak mimo że sami są na świeczniku, starają się chronić syna przed blaskiem fleszy.

Był taki moment on był malutki i paparazzi zrobiło nam zdjęcie. Nie robi się takich rzeczy. Robimy wszystko, żeby go chronić. I tak jest mu trudno, bo jednak wszyscy wiedzą, kim są jego rodzice. (...) to jest bardzo trudne. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś go oceniał, jak mu wytłumaczyć, że to nie o nim?!

- przyznała Kajra.