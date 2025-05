Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz-Zapała, znani szerokiej publiczności jako duet Sławomir i Kajra, zaskoczyli fanów i wypuścili długo wyczekiwany nowy album studyjny zatytułowany „Cudowronek”. Artyści określili to wydanie jako spełnienie wielkiego marzenia. Fani mogli spodziewać się czegoś wyjątkowego – i nie zawiedli się. Teraz przed nasza kamerą zdradzili szczegóły powstawania płyty.

Kajra i Sławomir o swojej najnowszej płycie

Sławomir i Kajra to nie tylko małżeństwo, ale przede wszystkim wyjątkowy duet sceniczny, który od lat z sukcesem łączy humor, muzykę i sceniczną ekspresję. Ich wspólna przygoda z muzyką rozpoczęła się na dobre w 2014 roku, kiedy to Sławomir zaprezentował swój autorski styl – rock polo – będący połączeniem rocka, disco polo i teatralnej charyzmy. Teraz wracają do fanów z czymś wspaniałym- nową płytą "Cudowronek", na której pojawiło się aż 16 utworów. Przed nasza kamerą Kajra i Sławomir nie kryli ekscytacji:

Nas zaskoczyło to jak to życie potrafi być bardzo kolorowe(...) Ta płyta dała nam ogrom radości i spotkań z ludźmi. W utworze Syrenka wzięli udział powstańcy! - przyznała Kajra.

Jak skwitował to Sławomir? Musicie zobaczyć cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

