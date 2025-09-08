Agnieszka Kaczorowska niedawno postanowiła wybudować nowy dom. Jak wiadomo, to finansowa "studnia bez dna", tancerka ciężko pracuje, żeby na wszystko zarobić.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska o budżecie na dom

Agnieszka Kaczorowska, znana z serialu „Klan” oraz programu „Taniec z Gwiazdami”, opowiedziała o swojej aktualnej sytuacji finansowej. W podcaście „Strip talk z gwiazdami” przyznała, że jej budżet się nie spina, a to wszystko przez budowę domu, której się podjęła:

Budżet się nie spina. Mówię zupełnie szczerze, to wszystko tak bardzo dużo kosztuje i ja pracuję na bieżąco, pracuję dużo, żeby to wszystko ogarnąć (...) Najwyżej będziemy z dziewczynami spały na materacach na początku, ale wierzę w to, że tuż po edycji będę mogła się tam przeprowadzić. (...) Zobaczymy, co się uda do tego etapu. Czy łazienki będą, parkiet, czy brudne prace będą zrobione - mówiła Kaczorowska.

Agnieszka regularnie trenuje do „Tańca z Gwiazdami”, gra w serialu „Klan”, pojawia się na scenie w różnych rolach - ostatnio wystąpiła jako prowadząca na gali kabaretowej w ramach Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji.

Jej obecność w mediach społecznościowych również nie słabnie - promuje produkty, uczestniczy w wydarzeniach, prowadzi imprezy. Każda możliwość zarobku jest więc dla niej na wagę złota.

Kaczorowska i Rogacewicz wprost o emocjach związanych z pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"

Już za niecały tydzień ruszy "Taniec z Gwiazdami", a Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w 1. odcinku zatańczą skocznego quickstepa. Nie da się ukryć, że emocje sięgają zenitu, a para musi ciągle trenować, żeby na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pokazać się z najlepszej strony. W rozmowie z nami Agnieszka Kaczorowska przyznała, że quickstep jest dużym wyzwaniem jak na pierwszy odcinek.

Duże wyzwanie jak na początek. Ja zawsze podchodzę do tego, że tak ma być(...) jeszcze te nasze organizmy nie są przemęczone

A co powiedział Marcin Rogacewicz? Zobacz całą rozmowę, żeby dowiedzieć się więcej!

Zobacz także:

Reklama