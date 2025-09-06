Marcin Rogacewicz w rozmowie z Party.pl opowiedział o Agnieszce Kaczorowskiej. Para intensywnie trenuje, a podczas przygotowań do pierwszego odcinka odwiedziliśmy ich z naszą kamerą. Zapytaliśmy aktora, jaką nauczycielką jest tancerka.

Reklama

Marcin Rogacewicz zachwycony Agnieszką Kaczorowską

Już 14 września, w niedzielę, rozpocznie się najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". Wśród gwiazd, które zawalczą o Kryształową Kulę znalazł się Marcin Rogacewicz, który zatańczy w parze z Agnieszką Kaczorowską. O ich bliskiej relacji mówi się od dawna i chociaż sami zainteresowani milczą, to już jakiś czas temu paparazzi przyłapali ich na pocałunkach. Teraz reporter Party.pl odwiedził Agnieszkę i Marcina na sali tanecznej i zapytał o ich przygotowania do "Tańca z Gwiazdami". Padło pytanie, jaką nauczycielką jest Kaczorowska. Aktor od razu ruszył z odpowiedzią.

Bardzo profesjonalną, z ogromnym sercem, nieprawdopodobnym zaangażowaniem, takie po prostu najszybsze F-16 zachwycał się Rogacewicz.

Taką masz nieprawdopodobną umiejętność, że w tej twardości i w tej dyscyplinie - bo ona jest bardzo potrzebna - przypinasz skrzydła i na nich po prostu można lecieć. To jest fantastyczne, że nie tylko twarda ręka bo to jest bez sensu, tylko te skrzydła, które powodują, że zaczynasz wierzyć w siebie i zaczynasz lecieć, zaczynasz to robić. I wtedy trochę popłaczemy, wtedy różne rzeczy się dzieją. Czsami tu stoję taką trzęsącą się brodą ''co jest?'' ''nic, moment'', ''a coś się stało? - nic, coś w sercu poczułem, że przekroczyłem siebie mówił do Kaczorowskiej.

Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co jeszcze powiedzieli nam Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Będziecie kibicować im w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Rogacewicz zapomniał, że się nagrywa? Zdezorientowana Kaczorowska aż zaniemówiła po tym, co zrobił