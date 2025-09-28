Premierowy odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" wprawił widzów Polsatu w osłupienie. Nie chodzi jednak jedynie o wymagające choreografie czy spektakularne kreacje uczestników i tancerzy, lecz fakt, że to właśnie na oczach kamer Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz płomiennym pocałunkiem potwierdzili swój związek. Teraz w rozmowie z naszym reporterem zakochani zdradzili, jak zareagowali na falę komentarzy, jaka zalała ich tuż po ogłoszeniu radosnej nowiny.

Reklama

Tak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz reagują na komentarze na swój temat

Jak wyznał niedawno w rozmowie z Party.pl Marcin Rogacewicz, decyzja o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" nie była dla niego łatwa. Dziś u boku swojej ukochanej podbija taneczny parkiet, a ich pełne pasji i uczuć choreografie trafiają nie tylko do serc jurorów, ale też widzów. I choć w sieci nie brakuje zachwytów nad tanecznymi popisami aktora i jego ukochanej, to nie brakuje również słów krytyki na temat ich występów oraz zażyłości.

W najnowszej rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzili, jak reagują na ogrom skrajnych komentarzy na swój temat.

Tańczymy dla siebie, robimy swoje. Ja tu jestem po to, żeby tańczyć i po to, żeby przekraczać własne granice (...). To jest cudowne doświadczenie, robić swoje. Komentarze są różne, bo każdy czuje inaczej - wyznał Marcin Rogacewicz.

W rozmowie z Party.pl zakochani zdradzili też, jakie wiadomości otrzymywali od fanów, gdy ogłosili swój związek. Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Reklama