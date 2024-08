Julia Żugaj od pewnego czasu otwarcie mówiła, że stara się o miejsce w programie "Taniec z Gwiazdami". Influencerka nie ukrywa, że udział w show to spełnienie jej marzeń. Teraz, gdy jest już po sesji zdjęciowej oraz ramówce Polsatu wyznała przed naszą kamerą na jaki etap w programie najbardziej czeka. Sprawdźcie.

Już od kilku dni wiadomo, że Julia Żugaj zatańczy z programie "Taniec z Gwiazdami". O jej udziale mówiło się już w poprzedniej edycji, jednak wówczas produkcja nie zdecydowała się na influencerkę. Teraz, gdy wszystko stało się jasne Julia Żugaj nie ukrywa swojej radości.

Od razu po ramówce pobiegła do sklepu tanecznego i kupiła swoje pierwsze buty do tańca. W wyborze najlepszego modelu pomagał jej partner taneczny. Niestety, Julia nie może zdradzić z kim tańczy i ta informacja pojawi się dopiero za kilka dni. A jakie emocje towarzyszą Julii Żugaj na chwilę przed rozpoczęciem intensywnych treningów? Zobaczcie sami.

Jestem bardzo zniecierpliwiona, bo pierwsze rzeczy związane z programem zaczęły się dziać(....) ale to są małe rzeczy, one mi nie wystarczają. Ja chcę już treningi, ja już chcę z partnerem, chcę, żeby to się wszystko zaczęło, ale mam nadzieję, że będzie fajnie.

- powiedziała Julia Żugaj.