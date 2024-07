Widzowie "Top Model" już niebawem będą mogli ponownie oglądać Joannę Krupę, która zasiądzie na fotelu jury. Nie jest tajemnicą, że przez lata w modelingu, a następnie pracy w telewizji Joanna Krupa zarobiła dużo pieniędzy. Jednak teraz okazuje się, że przez swoje nieodpowiednie decyzje straciła wiele!

Joanna Krupa szczerze o utracie pieniędzy

Joanna Krupa zyskała największą popularność podczas programu "Top Model". Wiadomym jest, że poza sławą i sympatią widzów wiąże się to z niemałymi pieniędzmi. Nie od dziś wiadomo, że w programach telewizyjnych celebryci mogą negocjować swoje wynagrodzenie, a niekiedy kwota za jeden odcinek jest piorunująco wysoka. Teraz przed naszą kamerą Joanna Krupa wyznała, że od zawsze miała duży szacunek do pieniądza i starała się zarobić na wszystko sama. To jednak nie uchroniło ją przed nieodpowiednimi decyzjami. O czym mowa?

Zrobiłam złe decyzję, inwestycje w nieruchomości, które były złe... bardzo dużo straciłam pieniędzy w swojej karierze(...) zainwestowałam i ryzykowałam, ale jak masz szacunek do pieniędzy to nie jest tak, że żyjesz ponad wszystko - zdradziła nam Joanna Krupa.

Zobaczcie, co więcej zdradziła nam Joanna Krupa!

