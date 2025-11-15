Blisko dwa lata temu Doda spełniła swoje marzenie i wypuściła do sprzedaży linię własnych perfum. Artystka stworzyła markę Doda D'eau, która ma w swojej ofercie również suplementy. Ostatnio okazało się, że Doda poszła za ciosem i do sprzedaży trafił również nowy produkt. O wszystkim opowiedziała przed naszą kamerą.

Doda ogłosiła wieści ws. nowości w swojej marce

Pod koniec października tego roku Doda odebrała nagrodę "Gwiazda Dekady" z okazji 10-lecia Party. Spotkanie z artystką było okazją do rozmowy o jej życiu i planach na przyszłość. Artystka opowiedziała nam o szczegółach sylwestrowego występu, ale też wyszło na jaw, dlaczego Doda nie chodzi na imprezy z gwiazdami. Podczas wywiadu nie mogło zabraknąć pytań o jej własną markę, w ofercie której znalazły się zupełnie nowe produkt. Chodzi o balsamy do ciała.

Pracowałam nad tymi balsamami, bo to akurat są dwa balsamy, długo - zwłaszcza nad tym, który mi towarzyszy w pracy czyli właśnie na scenie, na czerwonym dywanie i dlatego nazywa się ''Celebrity Skin''. Jest bardzo nabłyszczający i bardzo brązujący. zdradziła Doda.

Artystka w wywiadzie dla Party.pl zdradziła, co daje jej prowadzenie własnej marki.

To jest taki fajny moment, kolejna odnoga biznesu, która pozwala mi spać spokojnie i realizować się muzycznie i estradowo bez presji i bez parcia, że ja nie muszę śpiewać żeby przeżyć tylko robię to, bo po prostu kocham i chcę się spotkać z fanami i robię to dla nich. To jest bardzo ważne, że nie robisz czegoś dla pieniędzy, bo to bardzo wtedy czuć mówiła artystka.

Co jeszcze powiedziała Doda? Zobaczcie nasz materiał wideo.

