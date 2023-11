Była gwiazda "M jak miłość", Joanna Koroniewska, w rozmowie z naszym reporterem otworzyła się nt. hejtu, który, niestety, często ją dotyka. Opowiedziała także o tym, jak na gorzkie komentarze reagują jej córki.

Obecnie Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedną z lepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Polacy pokochali ich za poczucie humoru i przede wszystkim, jedyny w swoim rodzaju dystans do siebie, który pokazują na każdym kroku. Joasia i Maciek regularnie wrzucają do sieci komediowe filmiki czy "kompromitujące" ich zdjęcia. Chociaż większość odbiorców zawsze docenia ich pomysłowość i śmieje się razem z nimi, niektórzy jednak nie szczędzą im krytycznych słów.

Aktorka często musi mierzyć się z hejtem, nie tylko dotyczącym jej zachowania, ale nawet... wyglądu. Jak sobie z tym radzi? W rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jeszcze kilka lat temu przejęłaby się ostrymi komentarzami, ale dziś ważne jest dla niej tylko zdanie osób, które zna. Odniosła się również do tego, czy nie boi się, że kiedyś hejt dotknie jej córki. Przyznała wprost, że w dzisiejszych czasach nie da się dzieci przed tym uchronić.

One są przyzwyczajone do tego. One żyją z tym. To jest zupełnie inne pokolenie ludzi. (...) Tak blisko te nasze dzieci są tego, czego my nigdy nie zobaczymy. (...) Tak blisko tych wszystkich innych... osób kultu. Wydaje mi się, że musimy im dać wolność, bo już ten świat taki jest, ale musimy być mądrymi rodzicami i tego po prostu gdzieś tam pilnować

Joasia zdradziła też, że już trzy lata temu, gdy jedna jej z córek miała zaledwie 11 lat, usłyszała od niej słowa wsparcia.